Mayco Moya forma parte del plantel de eSports de Sportivo Belgrano y el próximo viernes tendrá la oportunidad de representar al club en la fase final del torneo FC25, que se disputará en el estadio Mario Alberto Kempes. Competirá junto a otros siete clubes de Córdoba por un lugar en la gran final frente a Tr3x eSports, equipo fundado por los futbolistas Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta.

Más allá de la competencia, Moya quiere aprovechar esta instancia para visibilizar y explicar una disciplina que todavía muchos no comprenden del todo: “Ser jugador de eSports consiste en competir y participar en torneos de videojuegos, que bueno, en mi caso de FIFA, lo hacemos de manera semiprofesional, ya que nosotros no vivimos solo de esto, y estamos jugando en competencias provinciales y locales”, explicó. “Este tipo de competencias consisten en 1 vs 1 o 2 vs 2 con compañeros. Siempre va dependiendo de las reglas que ponga la organización del torneo al que vayamos a jugar”.

Su historia con el videojuego FIFA comenzó como la de muchos chicos: con una consola como regalo de Navidad. “Mi mundo con el FIFA arranca en 2017 cuando mi viejo me regaló la Play para una Navidad. Lo tomaba más como un hobby, algo para pasar el rato con mis amigos. Pero en lo competitivo arranqué en 2023 cuando se empiezan a hacer torneos en la Tecnoteca. Después nos metimos en ligas cordobesas y así hasta que en octubre de 2023 tuvimos la oportunidad de viajar al Kempes por primera vez, donde se jugó el desafío Córdoba eSports, y salimos terceros”.

Jugar bien no alcanza: entrenamiento y cabeza fría

Para competir a este nivel, asegura que no alcanza con jugar bien. “Para mí se necesita mucho tiempo, muchas ganas, muchas horas de juego. Es mucho entrenamiento, pero también mucha cabeza. Necesitás saber leer antes del juego, pensar un segundo antes el movimiento que puede hacer el rival. La cabeza es todo: de ahí vienen las estrategias, el saber qué estás haciendo mal. Son microsegundos donde pasa todo. No frustrarse cuando perdés, sino reconocer el error para mejorar”.

Una nueva oportunidad en el templo cordobés

Sobre la nueva oportunidad de competir en el mítico estadio cordobés, Moya se muestra entusiasmado: “Creo que nos venimos preparando de la mejor manera, con muchas ganas, con mucho entusiasmo. Tengo compañeros en el equipo que son una locura y no tengo duda de que estoy con los mejores”.

Camino clasificatorio y formato competitivo

El camino hacia la final comenzó el 21 de marzo, con una fase clasificatoria online. “Había ocho mejores equipos de Córdoba. Jugamos siete fechas, todos contra todos, y de ahí se definieron los clasificados a la fase final, presencial. Nos tocó un formato 2 vs 2, que no es nuestro fuerte. Apenas nos avisaron que era así, nos juntamos, vimos quién estaba mejor y tratamos de sacar esto adelante en menos de tres días”.

Consultado por el nivel de competencia, no duda en destacar a Talleres como favorito: “Tiene al top 2 sudamericano en su equipo y se nota la diferencia. El vivir de esto, a jugar solo dos o tres horas por día, se nota mucho. Pero es lindo jugar contra esos niveles y ver dónde estamos parados nosotros”.

El premio, un sueño: la Gaming House de Tr3x

El premio no es menor: un viaje a la Gaming House de Tr3x eSports en Buenos Aires, donde recibirán entrenamiento personalizado. “Es una locura, creo que es el sueño de cualquier pibe que quiere dedicarse a esto. Pero lo tomo con calma, quiero pensar más en dar lo mejor el viernes y dejar al equipo lo más alto posible”.

Un amor de familia por Sportivo Belgrano

Y claro, vestir la camiseta de Sportivo tiene un peso emocional enorme para él. “Representar a Sportivo en esta competencia es uno de mis sueños cumplidos. Desde que arranqué a jugar al FIFA le decía a mi viejo que un día iba a jugar para la “Verde”. Mi viejo es muy enfermo de Sportivo y me lleva a la cancha desde los dos años. El valor sentimental es inexplicable. Cuando llegamos al equipo, con mi viejo se nos caía la lágrima”.

Mayco también invitó a otros chicos a sumarse al equipo. “Somos cinco jugadores en torneos presenciales y estamos buscando el sexto. También jugamos en modo Clubes Pro, 11 vs 11 online, con roles por posición. Competimos en la liga IES Argentina, contra clubes del Federal A, B Nacional y Primera. Sería genial tener un equipo con once jugadores de San Francisco. Llenaría aún más las ganas de competir”.

Quienes estén interesados, pueden comunicarse mediante Instagram con la cuenta oficial de la disciplina: Sportivo Belgrano E-Sports.

El apoyo del club y el desafío de la ciudad

Finalmente, destacó el apoyo del club y reflexionó sobre el lugar de los eSports en la ciudad. “El apoyo del club está desde el momento uno. En cuanto a la ciudad, falta que la gente entienda más de qué se trata, los premios, los valores. Es algo nuevo, pero está creciendo mucho. Ojalá este tipo de notas ayuden a que nos conozcan más y que apoyen a los pibes que salen de acá”.