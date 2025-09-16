Máximo Araujo, de 23 años, fue confirmado como nueva incorporación del Club El Tala de San Francisco para afrontar la Liga Cordobesa de Centenarios, en el marco de un proyecto que busca consolidar el crecimiento deportivo de la institución.

Formado íntegramente en las divisiones inferiores del club, Araujo se marchó a los 15 años para continuar su carrera en Atenas de Córdoba, donde permaneció hasta 2025. Luego defendió los colores de Bochas Sport Club, con participación en el Torneo Federal.

En diálogo con el club, Araujo expresó su entusiasmo por regresar: “Llego con expectativas altas, a un equipo que ya tiene identidad. Vengo a sumar, a dar lo mejor de mí y a aportar desde mi lugar”. Además, recordó con cariño el Final Four U13, en el que El Tala finalizó tercero, y subrayó el vínculo familiar que lo une a la institución: su padre también vistió la camiseta del club.

Desde la dirigencia resaltaron que su regreso no solo representa el retorno de un jugador surgido de la cantera, sino también el aporte de experiencia competitiva, tras su paso por clubes de jerarquía. La incorporación se enmarca dentro del objetivo institucional de volver a disputar el Torneo Federal en el corto plazo.

“Lo que más me gusta de El Tala es que siempre las puertas están abiertas para todos”, concluyó el jugador, que ya se entrena con el plantel.