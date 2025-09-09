La Confederación Argentina de Básquet (CAB) confirmó este lunes la lista de 19 jugadores seleccionados para formar parte de una nueva etapa preparatoria de cara al Sudamericano U17, que se disputará del 20 al 26 de octubre y que otorgará tres plazas para la AmeriCup U18 del año próximo.

Entre los convocados figura Maximiliano Lizarraga, representante del Club San Isidro, quien viene destacándose con la camiseta del “Santo” en torneos formativos y ahora tendrá la oportunidad de entrenarse junto a los mejores talentos de la categoría 2008 del país.

El campus será dirigido por Mauro Polla y Leonardo Gutiérrez, quienes vienen realizando un exhaustivo trabajo de detección de talentos en diferentes regiones del país. En esta etapa, la concentración se desarrollará en el CeNARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) en Buenos Aires y reunirá a jugadores de instituciones como Boca Juniors, Obras Sanitarias, Instituto, Ferro, entre otras.

Lizarraga fue seleccionado luego de haber participado de los campus regionales realizados en agosto, en los que se evaluaron más de 40 jugadores en Villa Cañás (región norte) y CABA (región sur).

Desde San Isidro manifestaron su orgullo por la convocatoria del joven deportista, que continúa creciendo y formándose dentro de una institución con fuerte apuesta al desarrollo del básquet juvenil.

La camada 2008 se prepara así para su primer desafío oficial con la camiseta argentina, en una competencia sudamericana clave para el futuro del seleccionado nacional.