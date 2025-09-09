Matías Jaime: “Estamos ilusionados como toda la gente"

Luego de la victoria obtenida el pasado domingo en el estadio Juan Pablo Francia, Matías Jaime, autor del gol del empate transitorio, compartió sus sensaciones tras el triunfo de Sportivo Belgrano ante Sarmiento de La Banda. Con esta victoria, el equipo de San Francisco aseguró su lugar en los cuartos de final del torneo y también su clasificación a la Copa Argentina 2026.

El volante ofensivo expresó: "La sensación es muy linda, estoy feliz por el grupo, por todo lo que logramos. Todos los objetivos que nos propusimos vamos de a poco cumpliéndolos. Estoy feliz por este momento que estamos viviendo. Y también ilusionado, como toda la gente de la ciudad”.

Jaime también se refirió a la actitud del equipo para revertir un partido que comenzó desfavorable: “Más allá de ir con el resultado en contra, siempre estuvimos tranquilos. Sabemos el equipo que tenemos, el poderío ofensivo y defensivo. En este caso, sabía que en algún momento íbamos a empatarlo y darlo vuelta porque lo merecíamos, tanto por cómo estábamos jugando como por lo que estábamos generando. El resultado se vio reflejado en el juego que tuvimos en todo el partido”.

El mediocampista, que porta la camiseta número 10, puso en valor el respaldo del público local: “El apoyo de la gente fue hermoso y poder devolverle todo el cariño con el triunfo y festejarlo todos juntos es algo muy lindo. El apoyo estuvo desde siempre y ahora tanto ellos como nosotros estamos ilusionados. Jugar de local con esa cantidad de gente es muy importante: a nosotros nos motiva y a los rivales se les hace difícil”.

Pensando en el próximo compromiso frente a Gimnasia, Jaime anticipó que será un duelo exigente: “Sabemos que es un rival difícil y más en su cancha, donde se hace muy fuerte. Vamos a ir a tratar de conseguir el triunfo nuevamente para mantenernos en la punta y poder definir después de local. Sabemos lo que somos como equipo y vamos a buscarlo como lo hicimos siempre”.

En el plano personal, el jugador oriundo de San Nicolás habló sobre su adaptación a la vida en San Francisco: “La ciudad me hace sentir muy bien, muy a gusto, se asemeja a mi ciudad natal, San Nicolás. Si bien no estoy con la familia, que se hace difícil, los compañeros y el grupo que tenemos hacen todo más llevadero. Estoy contento en la ciudad y con haber llegado a Sportivo Belgrano”.

Finalmente, y en relación a las expectativas que genera el momento del equipo, Jaime concluyó: “Sabemos que la gente está ilusionada, nosotros también. Pero hay que tener los pies sobre la tierra e ir partido a partido. Esto es fútbol, las llaves serán cada vez más difíciles, así que hay que estar tranquilos”.