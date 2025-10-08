Más de 500 personas vivieron una jornada inclusiva en “Activamente”

Desde hace 25 años, el Centro de Rehabilitación Socio Laboral -CRSL-, dependiente de la la Secretaría de Salud Mental de la cartera sanitaria, organiza la jornada Activamente, una propuesta que busca fomentar la inclusión a través del deporte, los juegos, el entretenimiento y las vivencias compartidas.

En esta edición, el evento convocó a más de 500 usuarios de más de 35 instituciones del sector público y privado.

“Es el evento más esperado por los usuarios del sistema, para el que se preparan durante el año”, expresa Mauricio Duveaux, director del CRSL.

Cabe mencionar que está actividad está dirigida a mayores de 12 años, especialmente a quienes estén incluidos en programas y entidades que abordan la salud mental y la discapacidad.

La propuesta se desarrolla en la Facultad de Educación Física –FEF/ ex IPEF, gracias a la participación de la Agencia Córdoba Deportes.

Los asistentes participaron de encuentros de fútbol, másterclass, maratón, básquet, vóley, tenis de mesa, baile, truco; además hubo entrega de obsequios como pelotas y elementos deportivos; y entrega de premios, música y baile.

Acerca del CRSL

Esta institución, dependiente de la Secretaría de Salud Mental, lleva a cabo una tarea diaria de inclusión y reinserción social con personas que se encuentran en tratamiento psicoterapéutico.

Ofrece talleres de oficios como costura, carpintería, herrería y “ecorústico” a personas de 18 a 55 años que se encuentren en tratamiento ambulatorio con abordaje psicofarmacológico y psicoterapéutico, derivados de instituciones, tanto públicas como privadas.

Cabe aclarar que deben reunir criterios diagnósticos compatibles con actividades que implican trabajos con herramientas, con maquinarias, e instancias para compartir en grupo.

Se trata de espacios coordinados por instructores de oficios y profesionales de salud mental que acompañan durante todo el trayecto, lo que favorece no solo el aprendizaje de cada especialidad sino también de herramientas terapéuticas.

Quienes quieran acceder a mayor información o tengan interés en inscribirse, pueden acercarse al Centro; o comunicarse a través de sus diferentes canales: al teléfono 0351 4342432, por celular, al 351-7672556; por correo electrónico: centroderehabilitacion_sm@hotmail.com o por las redes oficiales del centro.