El ex entrenador de Sportivo Belgrano Nahuel Martínez se consagró campeón de la Copa Nordeste de Brasil con Fortaleza, equipo en cual oficia de ayudante de campo del DT Juan Pablo Vojvoda.

Martínez se mostró muy contento, pero también comentó que no hubo mucho tiempo para el festejo ya que tuvieron el debut por Copa Libertadores y en pocos días comienza el Brasileirao. "Es un campeonato muy importante para el club, para nosotros, para los futbolistas; después está el contraste porque debutamos ayer por Copa Libertadores y no nos fue tan bien con Colo Colo, pero no tenemos mucho tiempo para disfrutar, salimos campeones y a los dos días tuvimos el estreno en Libertadores", expresó.

Fortaleza comparte el grupo del certamen continental nada menos que con el River Plate de Gallardo. "Clasificamos a la Copa Libertadores, que creo que el segundo mejor torneo del mundo después de la Champions League, si clasificamos tenemos que jugar con los mejores. Nos tocó River, yo me puse muy contento, nos tocó Colo Colo el más popular de Chile, River y Alianza Lima que es el más popular de Perú; lo disfrutamos sabiendo que podemos competir y avanzar en el torneo", dijo Martínez.

"Tenemos un partido por el Brasileirao, hoy estamos pensando en Cuiabá, el fútbol brasilero es muy competitivo y es una vorágine tremenda, son partidos cada 48 horas, tenemos la cabeza en River, pero el domingo tenemos un partido muy importante... es lindo porque estamos compitiendo en una de las mejores ligas del mundo, disfrutando y pensando en que vamos a enfrentar a River que es el mejor equipo de América y se prepara de la mejor manera que podamos, tenemos que terminar el partido del domingo y después veremos con qué jugadores disponemos", indicó.