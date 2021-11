Martín Sauco, un santiagueño en el corazón de El Ceibo: "Si fuese por mí, me quedó a vivir"

Martín Sauco guarda un gran sentido de pertenencia con la Asociación El Ceibo. Llegó en 2019 para disputar el Provincial y tras la pandemia fue convocado nuevamente por la Flor Nacional.

Vive en uno de los departamentos que construyó el club en su estadio, prácticamente su rutina diaria se desarrolla en El Ceibo. "Vivir en el club es lo mejor que le puede pasar a cualquier jugador, abro la puerta, bajo y tengo la cancha para tirar al aro cuando quiero. Se escucha siempre la pelota, hay movimiento todo el día en el club, vengo tiro, voy al gimnasio, voy a tomar unos mates con los chicos que vienen a entrenar, me encanta", dijo el jugador.

"Si fuese por mí, me quedo a vivir acá porque me gusta mucho el club, estoy muy feliz en El Ceibo", agregó.

Sauco juega al básquet desde que tiene memoria, empezó siguiendo a su hermano menor en Villa Atamisqui, provincia de Santiago del Estero. Jugó en Quimsa y en Olímpico de La Banda donde fue campeón del Argentino u19 de 2015; tras un paso por San Javier y Almafuerte recaló en la Flor Nacional donde encontró "su lugar en el mundo".

- ¿Cómo llegás a El Ceibo?

Después de mi paso por Almafuerte me llamó Matías Tomatis para venir a jugar acá, le dieron buenas referencias mías, así que vine, me probé una semana y quedé seleccionado. Estuve todo el 2019 hasta noviembre que quedamos afuera en la local y en el Provincial, me fui a jugar la Copa Santa Fe a Racing de San Cristóbal.

- Y volviste...

Llegó la pandemia y me fui a mi casa, estuve todo ese tiempo sin jugar y me puso muy feliz el llamado de "Mara" (Blengini) porque volvíamos a jugar, a entrenar y después de tanto tiempo pudimos volver a hacer algo.

Cuando llegué en 2019 sabía que era un lindo club, sabía el equipo que se iba a armar, me gustó y me gusta mucho la gente que tiene. A la ciudad me adapté bien, rápido y me hice muchos amigos.

- ¿Qué balance hacés de lo hecho en la temporada hasta ahora?

En la local hicimos un buen torneo, llegamos a la final invictos y eso quiere decir que hicimos muy bien las cosas, en el provincial estamos muy bien también, San Guillermo es un rival muy duro y vamos a tratar de hacer todo bien para ganar, estamos muy bien, se nota las ganas de ganar que tenemos...

- ¿De alguna manera estos resultados son fruto de todo ese trabajo realizando cuando no había competencia?

Sí, empezamos a entrenar en febrero, yo me sumé unos 10 días después porque fui contacto estrecho, ahora se ven los resultados de lo que vinimos haciendo, entrenamos igual y duro como siempre, con la cabeza pensando en lo más alto, en estar entre los cuatro mejores de la provincia y se están viendo los resultados de todo lo que hicimos en el año.

Villa Atamisqui también alienta a El Ceibo. "Ahora que lo pasan por YouTube me pueden ver, siempre les paso el link y me ven desde allá, siempre me siguieron mi familia, los amigos", dijo Sauco.

- ¿Un sueño en lo personal?

Subir a un TNA o jugar un Federal, puede ser difícil por mi edad pero doy todo de mí para mostrarme y jugar un Federal con El Ceibo sería increíble, jugar con estos chicos sería muy lindo.

- ¿Cómo te ves a fin de año?

Festejando el Provincial con los chicos y con el club, hay que tener otro ascenso en la ciudad...

- ¿Algo para agregar?

Agradecer a mi familia que siempre está, que siempre se preocupa y decile a la gente de El Ceibo que nos siga alentando que queremos ir por todo...