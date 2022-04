El histórico relator Mario "Pepe" Tranquilli cerró su carrera frente a los micrófonos hace apenas unas semanas atrás y fue agasajado por el club Sportivo Belgrano ya que su carrera se encuentra ligada desde hace casi 30 años a la Verde.

El programa Viví Sportivo conducido por Fernando Berardo y Mariano Quaglia, que se transmite en El Periódico Radio FM 97.1, charló con el inconfundible relator en una edición homenaje.

Fueron más de 30 años de una carrera que comenzó en su época de secundario. "Fue en el ultimo banco y con otro chico que le decimos el "cabezón" Sosa, hoy empleado de Sportivo, él me hacía las publicidades, yo relataba y un profesor en algún momento nos decía que apaguemos la radio, pero éramos nosotros -risas-. Lo hacía en broma y en joda, después de los asados de manera informal, el tema era que ahí te escuchaban tres personas. Después arranque en FM Contacto... levé una cinta, un cassette y Ricardo Martino me aceptó. El primer partido fue de terror con Sportivo Suardi, de noche, la iluminación no era la mejor y bueno...", contó Tranquilli.

"Lo recuerdo mucho a Ricardo que hoy no está con nosotros, lo vi atajar infinidades de veces y después compartimos mucho tiempo transmitiendo Baby Fútbol, Liga Amateur y Sportivo obviamente", agregó.

Su frase distintiva

Tranquilli utilizó siempre una muletilla muy conocida y explicó su origen: "Pasa la vida y el tiempo no se queda quieto".

"Si Alejandro Lerner me agarra...-risas-. Es de un tema de Alejandro Lerner, yo la utilizo y le agrego por ejemplo: 'Jugamos, recorremos, transitamos 40 minutos de la parte inicial', es una cosa que me quedó, el relator tiene que engalanar la transmisión, tratar de hacer la parafernalia y hacerla lo más llevadera posible", contó.

Los "machetes"

En la cabina de transmisión es sabido que relatores y comentaristas tienen sus ayuda memoria para decorar y sumar información a la transmisión. Para Tranquilli era algo que no podía faltar.

"Había apuntes de fútbol, ayudas memorias, frases o aforismos, citas que pegaran en el momento adecuado y siempre me gustó. Generalmente en la apertura de los programas por el día que es, siempre me preparé para el lugar a donde iba a transmitir, decir algo de la ciudad, a qué se dedicaban los habitantes por ejemplo: fuimos a Pronunciamiento, decir que se llama Pronunciamiento por el levantamiento de Urquiza en el gobierno de Rosas que después derivó en la Batalla de Caseros. Yo quería adornar la transmisión con esas cosas, siempre intenté darle algo más al oyente que lo estrictamente futbolístico...", explicó.