Lanús volvió a escribir una página dorada en su historia internacional. Este jueves, logró un empate 1 a 1 frente a Fluminense en el estadio Maracaná, resultado que le permitió meterse entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana 2025, gracias al 2 a 1 global obtenido en la serie.

El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino mostró temple y madurez en un contexto adverso, con un gol tempranero del rival y un largo parate por disturbios en la tribuna visitante. En ese escenario, el joven Dylan Aquino, de 20 años, se vistió de héroe al anotar el empate con una jugada de potrero que selló la clasificación.

Un comienzo cuesta arriba

El local, con toda su jerarquía, impuso condiciones desde el arranque y se puso en ventaja a los 20 minutos con un tanto de Agustín Canobbio, tras una gran jugada colectiva por izquierda. En ese tramo, Lanús la pasó mal: no lograba cortar los avances de Fluminense y sufría por las bandas.

Sin embargo, el Granate resistió con orden defensivo, y cuando tuvo la pelota, logró bajarle el ritmo al partido. En el cierre de la primera mitad, comenzó a encontrar algunas sociedades y hasta inquietó con remates aislados.

Incidentes, parate y reacción

El reinicio del complemento se demoró más de 20 minutos por serios incidentes entre hinchas de Lanús y la policía militar en el sector visitante del Maracaná. A pesar de la tensión, los jugadores volvieron al campo y trataron de recuperar la concentración.

Fluminense salió con todo en busca del segundo gol, pero chocó con una sólida actuación de Nahuel Losada y la última línea granate. Cuando más lo necesitaba, Lanús golpeó: una gran combinación entre Moreno y Aquino terminó con una definición sutil del juvenil ante Fabio. Fue el empate 1-1 y el grito de desahogo de los hinchas que habían soportado mucho en la tribuna.

Aguante final y hazaña

Con los ingresos de Bou, Morgantini, Watson y compañía, Pellegrino cerró líneas y apostó al sacrificio. Fluminense renovó su ofensiva con Germán Cano, Keno y John Kennedy, pero no pudo romper el cerrojo defensivo. En el final, el travesaño salvó a Lanús tras un cabezazo de Cano y la historia terminó con los argentinos abrazados, celebrando un pase histórico.

Lanús se mete así en semifinales de la Copa Sudamericana, donde enfrentará al ganador de la llave entre Alianza Lima y Universidad de Chile. Un logro enorme para un plantel joven, que supo resistir, golpear en el momento justo y dejar una huella imborrable en el mítico Maracaná.