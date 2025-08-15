La nadadora Malena Santillán, oriunda de San Francisco, se prepara para viajar a Otopeni, Rumania, donde representará a la Argentina en el Mundial Juvenil de Natación que se disputará del martes 19 al domingo 24 de agosto. El certamen reunirá a más de 600 competidores de más de 100 federaciones nacionales.

La participación de Santillán llega luego de un exigente calendario que incluyó los Juegos Panamericanos Juveniles en Paraguay, donde obtuvo tres medallas: una de oro, una de plata y una de bronce. En la prueba de 200 metros espalda, además, logró quebrar su propio récord argentino absoluto, establecer un nuevo récord sudamericano absoluto y asegurar su clasificación a los Juegos Panamericanos de Mayores de Lima 2027.

La delegación argentina que viajará a Rumania estará integrada, además de Santillán, por Agostina Hein, Magdalena Portela Walter, Catalina Acacio, Martina Urgelles, Ulises Cazau, José Materano Martinez, Fernando Arce, Máximo Aguilar Macchión, Ignacio Stambuk, Marcos D’Aurizio, Cecilia Dieleke, Matías Chaillou, Matías Santiso, Ulises Saravia Pelaez, Lucía Gauna y Dante Nicola Rho.

En los últimos años, Santillán se ha consolidado como una de las figuras emergentes de la natación argentina. En 2023 obtuvo medallas en campeonatos sudamericanos y logró marcas que la posicionaron entre las mejores juveniles del continente, consolidando una proyección internacional que ahora buscará ratificar en el Mundial de Otopeni.