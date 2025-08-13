Este martes fue el cuarto día de competencia de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, en los 100 metros espalda femenino. Malena Santillán se ubicó tercera en su serie clasificatoria con un tiempo de 1m04s53 accediendo a la Final B.

En la Final B Malena se impuso con autoridad, fue primera entre ocho nadadoras y finalizó novena en la tabla general, mejorando su marca con un registro de 1m02s87.

Previamente, la sanfrancisqueña logró la medalla de oro en los 200 metros espalda femenino con un tiempo de 2:10:36 que le permitió superar su propio récord argentino. Esto le permitió clasificar a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

En su récord personal fue la segunda presea en el certamen porque antes se colgó el bronce en la posta 4×100 libre femenina.

Por otra parte y en el marco de la prueba de 100 metros espalda femenino, la argentina Cecilia Dieleke de 15 años obtuvo la medalla de plata tras una excelente performance en la Final A. Había clasificado séptima en la general con un tiempo de 1m03s80, pero en la definición marcó 1m01s22 y quedó a solo 40 centésimas del oro.

Por su parte, en los 100 metros libre femenino, Lucía Gauna finalizó tercera en su serie con un registro de 57s26 y clasificó séptima entre 43 competidoras. En la Final A mantuvo su nivel y terminó en la misma posición con un tiempo de 57s19, a menos de un segundo del podio.

Ciclismo de pista

El equipo de ciclismo de pista para la prueba de velocidad que integra Iñaki Serrano no tuvo una buena jornada ya que no accedieron a la final tras una descalificación en la etapa clasificatoria realizada por la mañana.