Malena Santillán lo volvió a hacer. La nadadora sanfrancisqueña sigue deslumbrando en el Campeonato Sudamericano Juvenil de Deportes Acuáticos que se disputa en Río de Janeiro, Brasil, y este jueves sumó un nuevo hito: se consagró campeona en los 200 metros espalda con un tiempo de 2:12.62, registro que le permitió quebrar el récord del campeonato en la categoría Juvenil B.

Santillán, una de las grandes promesas de la natación argentina, compartió el podio con su compatriota Cecilia Dieleke, que fue segunda con 2:14.67, completando así una jornada dorada para la delegación nacional. Ambas nadadoras ya habían subido juntas al podio en la jornada inaugural del certamen, en la prueba de los 100 metros espalda.

Con este nuevo oro, Malena reafirma su gran momento deportivo y continúa consolidándose como una de las figuras del torneo. Cabe recordar que la atleta oriunda de San Francisco también formó parte del relevo 4x100 libre femenino Juvenil B, que se coronó campeón en el arranque del Sudamericano.

Ahora, la sanfrancisqueña deberá esperar hasta el domingo, día en que volverá a competir en una prueba individual: los 1500 metros libre, donde también es candidata a pelear por una medalla. Mientras tanto, no se descarta su participación en las postas de 4x200 metros libre, previstas para el viernes y sábado, en función de la estrategia del cuerpo técnico de la selección argentina.