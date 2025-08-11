Malena Santillán fue medalla de bronce en los Panamericanos Junior
La nadadora de San Francisco subió al podio en Asunción como parte del equipo argentino que se ubicó detrás de Brasil y México en la prueba de relevo femenino.
La sanfrancisqueña Malena Santillán obtuvo su primera medalla en los Juegos Panamericanos Juveniles que se desarrollan en Asunción, Paraguay, al integrar la posta femenina 4×100 metros estilo libre que se quedó con el bronce en el inicio de la natación.
Santillán compartió equipo con Agostina Hein, Magdalena Portella y Lucía Gauna, quienes finalizaron en la tercera posición con un tiempo de 3:48,76, por detrás de Brasil y México.
La nadadora argentina volverá a competir este martes en su primera prueba individual, los 200 metros estilo espalda, disciplina en la que ostenta el récord nacional absoluto. Las series se disputarán en horario matutino, a partir de las 9.00 (hora local), y en caso de clasificarse, la final se realizará por la tarde.