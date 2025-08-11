La sanfrancisqueña Malena Santillán obtuvo su primera medalla en los Juegos Panamericanos Juveniles que se desarrollan en Asunción, Paraguay, al integrar la posta femenina 4×100 metros estilo libre que se quedó con el bronce en el inicio de la natación.

Santillán compartió equipo con Agostina Hein, Magdalena Portella y Lucía Gauna, quienes finalizaron en la tercera posición con un tiempo de 3:48,76, por detrás de Brasil y México.

La nadadora argentina volverá a competir este martes en su primera prueba individual, los 200 metros estilo espalda, disciplina en la que ostenta el récord nacional absoluto. Las series se disputarán en horario matutino, a partir de las 9.00 (hora local), y en caso de clasificarse, la final se realizará por la tarde.