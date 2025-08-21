Malena Santillán finalizó 11ª en los 200 metros espalda del Mundial Juvenil de Natación
La nadadora sanfrancisqueña se quedó a menos de un segundo de clasificar a la final en Rumania, en una prueba donde no logró igualar su reciente récord sudamericano. Este viernes competirá en los 400 metros libre.
Malena Santillán concluyó en el 11° puesto en la prueba de 200 metros espalda en el Mundial Juvenil de Natación que se disputa en Otopeni, Rumania. La nadadora de San Francisco registró un tiempo de 2:14,02 en la quinta serie, quedando fuera de las ocho finalistas que competirán por medallas.
La deportista estuvo por debajo de su mejor marca personal, los 2:10,36 que había conseguido una semana atrás y que constituyen el récord absoluto nacional y sudamericano. Aun así, logró posicionarse entre las mejores once de un total de 60 competidoras, quedando a menos de un segundo de ingresar a la final.
La joven cerrará su participación en el campeonato este viernes, cuando compita en la cuarta serie de los 400 metros estilo libre, prevista para las 4:20 de la madrugada (hora de Argentina).