Malena Santillán concluyó en el 11° puesto en la prueba de 200 metros espalda en el Mundial Juvenil de Natación que se disputa en Otopeni, Rumania. La nadadora de San Francisco registró un tiempo de 2:14,02 en la quinta serie, quedando fuera de las ocho finalistas que competirán por medallas.

La deportista estuvo por debajo de su mejor marca personal, los 2:10,36 que había conseguido una semana atrás y que constituyen el récord absoluto nacional y sudamericano. Aun así, logró posicionarse entre las mejores once de un total de 60 competidoras, quedando a menos de un segundo de ingresar a la final.

La joven cerrará su participación en el campeonato este viernes, cuando compita en la cuarta serie de los 400 metros estilo libre, prevista para las 4:20 de la madrugada (hora de Argentina).