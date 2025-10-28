La sanfrancisqueña Malena Santillán ya se encuentra compitiendo en el Campeonato Brasileño de Natación Absoluta – Trofeo José Finkel, que se desarrolla desde este martes 28 de octubre hasta el domingo en la ciudad de San Pablo. El certamen reúne a las principales figuras de la natación sudamericana.

Malena participa como refuerzo del club Natação Pinheiros, una de las instituciones más reconocidas del país, junto a la también argentina Agostina Hein. Ambas nadadoras debutaron hoy en los 400 metros libres femeninos, desde las 9:00, en las eliminatorias transmitidas por Swim Channel.

La competencia se realiza en el Club Paineiras do Morumby, con entrada libre y cobertura especial en redes sociales. Las finales se disputan cada jornada desde las 18:00 horas.

Con el récord sudamericano en los 200 metros espalda, Malena Santillán continúa afianzándose en el plano internacional, en una experiencia clave para su crecimiento deportivo.

Los fanáticos pueden seguir toda la cobertura desde la cuenta oficial del club: @natacaopinheiros, bajo el hashtag #timepinheiros.