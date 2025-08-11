La sanfrancisqueña Malena Santillán se metió en la final de los 200 metros espalda en los Juegos Panamericanos Juveniles que se desarrollan en Asunción, Paraguay, tras registrar un tiempo de 2m15s84 en las series matutinas, resultado que le otorgó el segundo mejor puesto de la clasificación.

Según la información oficial, la definición de la prueba se disputará a las 18.50 y contará con las ocho mejores especialistas del continente. Santillán buscará su segunda medalla en el certamen, luego del bronce conseguido ayer en la posta 4×100 libre femenina.