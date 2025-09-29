La nadadora sanfrancisqueña Malena Santillán finalizó de manera espectacular su participación en el Campeonato Sudamericano Juvenil de Natación que se desarrolló en Río de Janeiro, Brasil. En las últimas dos jornadas de competencia en pileta, la joven se colgó dos nuevas medallas de oro, consolidando una actuación memorable.

El sábado, Santillán integró el equipo argentino que se consagró campeón en la posta 4×200 metros estilo libre, junto a Malena Toni, Sofía Garcés y Agostina Hein. El cuarteto nacional marcó un tiempo de 8:17,49, imponiéndose sobre Brasil y estableciendo un nuevo récord de campeonato.

Ya el domingo, en su última presentación, Malena volvió a brillar en la prueba individual de 1500 metros estilo libre, donde registró un tiempo de 16:54,13. Con esta marca, superó con contundencia a su compatriota Sofía Garcés —segunda— por más de 13 segundos, y se quedó con el oro en una de las pruebas más exigentes del torneo.

Con estas dos nuevas conquistas, la nadadora oriunda de San Francisco completó su participación en el Sudamericano con un total de cinco medallas: cuatro de oro y una de plata, además de un quinto puesto en una sexta prueba.

Malena había ganado previamente las pruebas de 200 metros espalda, en la que estableció un nuevo récord de campeonato, y en el relevo 4×100 libre femenino juvenil B. Su única medalla de plata fue en los 100 metros espalda, en una ajustada final también ganada por otra argentina, Cecilia Dieleke.

Argentina, subcampeona con cifras históricas

La actuación de Malena formó parte del gran desempeño general del equipo argentino, que finalizó en el segundo puesto de la tabla general con 868 puntos, detrás de Brasil (campeón con 1104,5). El conjunto nacional logró 29 medallas de oro, su mejor marca histórica en este tipo de certámenes, superando el récord anterior de 23 oros obtenidos en 2023.

En total, la Argentina cosechó 70 medallas (29 de oro, 23 de plata y 18 de bronce), además de batir 8 récords nacionales en postas, 9 récords nacionales de categoría y un récord argentino absoluto logrado por Agostina Hein.

Las nadadoras argentinas se destacaron de forma particular, acumulando 483 puntos, lo que les permitió quedarse con el premio mayor por equipos femeninos.

Además, en la entrega de premios “Señor de Sipán” a las mejores marcas técnicas, la argentina Laila Chain (Juvenil A) y Agostina Hein (Juvenil B) fueron reconocidas por sus destacadas actuaciones.

Un presente que ilusiona

La actuación de Malena Santillán confirma su condición de una de las grandes promesas de la natación argentina. La sanfrancisqueña sigue sumando experiencia internacional y demostrando que su nivel competitivo está a la altura de las grandes potencias sudamericanas.

Con el Sudamericano Juvenil como plataforma, Malena continúa afianzando su carrera con vistas a futuros desafíos a nivel continental y mundial.