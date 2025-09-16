Luciano “Lucho” Ortiz, interno tucumano de 29 años, es una de las caras nuevas en el arranque de la pretemporada de San Isidro de San Francisco, que ya comenzó a trabajar de cara a una nueva edición de la Liga Argentina de Básquet. Proveniente de Racing de Chivilcoy, equipo con el que logró el ascenso en la temporada pasada, Ortiz se sumó al conjunto dirigido por Sebastian Porta con el objetivo de repetir la hazaña.

En su primer contacto con el parquet del estadio Antonio Manno, el flamante refuerzo fue claro: “La decisión de venir pasó más que nada por volver a jugar una Liga Argentina en un equipo con pendiente. Hoy en día, más allá de que sea una liga difícil, el equipo a vencer es San Isidro”, sostuvo.

Ortiz valoró el proyecto deportivo del club y señaló que buscaba “esa presión linda de jugar en un equipo protagonista”. Además, se mostró confiado en poder integrarse rápidamente al grupo: “Quiero aportar jerarquía, gracias a las finales jugadas, que te dan experiencia para actuar en marcos importantes. También esa chispa de liderazgo en lo defensivo y ofensivo, y sumar dentro de un equipo ya armado”.

Con pasado en clubes como Talleres de Tafí Viejo, Rivadavia de Mendoza y Central Argentino Olímpico, Ortiz llega con el antecedente inmediato de haber sido pieza clave en el ascenso de Racing. Ahora, buscará repetir ese logro con la camiseta del Santo.

“La expectativa máxima es volver a lograr el ascenso. Sería un sueño para mí dárselo a un club que hace años viene buscándolo, sería algo muy lindo para la ciudad, el equipo y para mí personalmente. Estoy contento de estar acá y más listo que nunca”, concluyó.