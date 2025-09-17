La sanfrancisqueña Lucía Ballari, de apenas 18 años, afrontará un paso trascendental en su carrera: jugará la próxima temporada de la Liga Nacional Femenina de Básquet con la camiseta de Bochas Sport Club de Colonia Caroya, institución que debutará en la máxima categoría.

Para Lucía, este nuevo reto llega con un plus de responsabilidades, pero también con mucha ilusión. “Es un nuevo desafío, otro aprendizaje, con mucha más responsabilidad y compromiso, pero algo súper lindo de vivir”, confesó.

La decisión se dio en poco tiempo, aunque la jugadora ya lo venía evaluando. “Fue muy rápido el momento donde recibí la noticia y tuve que dar una respuesta. Ya lo venía pensando por si pasaba y estaba lista, pero era difícil el hecho de irme de donde estaba”, reconoció, en referencia a Centro Español de Plottier, club en el que encontró un espacio clave en su desarrollo.

“Ahí me sentí muy querida y apoyada. Mi confianza volvió a crecer y creo que todo eso ayudó a tomar la decisión que tomé hoy”, destacó sobre su paso por el equipo neuquino, donde se convirtió en una de las principales goleadoras.

La joven ya había tenido minutos en la Liga Nacional con Ameghino, aunque ahora el contexto es distinto: “La Liga con Ameghino y esta en Bochas son muy diferentes en cuanto a los roles. Ahora tengo mucha más responsabilidad, pero no dejo que me presione, pienso disfrutarlo y aprender al máximo”.

Respecto a la primera participación de Bochas en la élite, Ballari resaltó el esfuerzo colectivo: “El club está haciendo un gran esfuerzo, nosotras entrenando, el cuerpo técnico planificando y mucha gente detrás de esto para que tengamos un buen desarrollo. Yo espero ser una jugadora con mucho rodaje y participación, por eso me encargo de entrenar al 110% para estar lista cuando me toque”.

Consciente de que todavía está dando sus primeros pasos, la sanfrancisqueña se fija metas alcanzables: “Me pongo objetivos cortos: seguir creciendo, aprender de mis compañeras, esforzarme el doble porque sigo siendo de las más chicas, disfrutar y usar todo lo lindo que viví en Centro Español como impulso para esta Liga”.

De esta manera, Lucía Ballari se prepara para un nuevo capítulo en su ascendente carrera, con la ilusión intacta de seguir dejando a San Francisco en lo más alto del básquet nacional.