Los equipos de San Francisco cumplieron una nueva fecha de la Liga Cordobesa “A” y acumularon nuevas victorias.

Por un lado El Ceibo se afirma en la punta y alcanzó su cuarta victoria consecutiva cerrando la primera ronda del grupo B con una sola derrota.

Este domingo el equipo de Eduardo Blengini venció a Hindú en Córdoba 70 a 54 siendo el mejor jugador Esteban “Paco” Ledesma con 17 puntos, 14 rebotes y dos asistencias.

Asimismo El Tala venció a Poeta Lugones en condición de visitante y llegó a su tercer triunfo, esto le permitió cerrar la primera vuelta con un récord positivo 3-2.

El encuentro finalizó 81 a 61 y tuvo al base Julián Martínez como goleador con 13 puntos y y 3 recuperos.

La semana entrante volverán a enfrentarse invirtiendo las localías de la primera ronda por lo que El Ceibo volverá a jugar como visitante frente a su único verdugo Bolívar de Carlos Paz. En el caso de El Tala recibirá a Unión San Guillermo.

Tras cinco fechas el grupo B tiene como puntero a la Flor Nacional con 9 puntos, lo escolta con 8 El Tala.

Devoto sumó también

Sociedad Sportiva Devoto que juega sus cartas en el grupo D, recibió este domingo en su cancha a Bell de Bell Ville.

Los “Dragones” que tienen en su equipo al base sanfrancisqueño Agustín Lozano se impusieron con holgura 90 a 73. Acumula así un récord positivo 3-2 que lo deja bien parado frente a la segunda vuelta ya que actualmente ocupa la cuarta posición con 6 puntos.