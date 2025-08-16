La espera terminó: Los Pumas se medirán este sábado con los All Blacks en el estadio Mario Alberto Kempes, en lo que será el primer enfrentamiento oficial entre ambos seleccionados en Córdoba. El partido comenzará a las 18:10 y será transmitido por ESPN y Disney+.

El conjunto dirigido por Felipe Contepomi buscará hacer historia al lograr su primer triunfo en suelo argentino ante el tricampeón mundial. Hasta el momento, los tres triunfos argentinos sobre Nueva Zelanda se dieron fuera del país: en Sydney (2020), Christchurch (2022) y Wellington (2024).

Será además la última edición del Rugby Championship, certamen que desde 2012 reúne a las potencias del hemisferio sur. Antes del choque en Córdoba, Sudáfrica y Australia abrirán el torneo a las 12:10 en Johannesburgo.

En cuanto a la seguridad, el Consejo de Seguridad Deportiva Provincial informó que las puertas del estadio se abrirán a las 15:00. Los accesos estarán diferenciados por tribuna y no se permitirá el ingreso con pirotecnia, bebidas alcohólicas ni objetos peligrosos.

El operativo incluye transporte público especial, estacionamientos habilitados y un Fanfest en la cancha auxiliar con música, juegos y actividades recreativas para los hinchas, disponible desde tres horas antes del encuentro y hasta dos horas después.

El historial entre Argentina y Nueva Zelanda registra 39 partidos, con tres triunfos para los sudamericanos. Este sábado en Córdoba, con 50 mil personas en las tribunas, Los Pumas irán en busca de otra página dorada en su historia.