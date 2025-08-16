Los Pumas visitaron el Hospital de Niños y entregaron juguetes por el Día de las Infancias

Integrantes del seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, visitaron el Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba, donde entregaron juguetes a los niños y niñas internados en el marco de la celebración del Día de las Infancias.

Según informó el Gobierno de Córdoba, la actividad se llevó a cabo este viernes y contó también con la participación de exjugadores cordobeses, en el marco de la iniciativa solidaria denominada “Legado”, impulsada por la Unión Cordobesa de Rugby.

La directora del hospital, Verónica Petri, expresó: “Fue una inmensa alegría para todos, los jugadores se sacaron fotos con los chicos y sus familias, fue un momento hermoso”.

El gesto solidario se suma a distintas acciones realizadas por el plantel dirigido por Felipe Contepomi durante su estadía en la provincia. En esta ocasión se entregaron más de 200 regalos, en vísperas del test match frente a los All Blacks en el estadio Mario Alberto Kempes.