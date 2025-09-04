En la madrugada del sábado (1:30 hora argentina), Los Pumas enfrentarán a Australia por una nueva fecha del Rugby Championship 2025, en el primero de dos partidos consecutivos como visitante que pueden marcar un punto de inflexión en el ciclo de Felipe Contepomi al frente del seleccionado.

Luego de una derrota en el debut frente a Nueva Zelanda y de una histórica victoria en casa ante los All Blacks, el equipo argentino llega con confianza pero sabiendo que enfrenta una doble final: no solo por el torneo, sino por el lugar en el ranking mundial, clave de cara al sorteo del Mundial 2027.

Argentina ocupa actualmente el séptimo lugar del ranking de World Rugby, mientras que Australia está en el sexto. Ese puesto es el último que permite acceder al bombo 1 del sorteo mundialista, lo que implica evitar a las grandes potencias en la fase de grupos.

Con el nuevo formato del Mundial Australia 2027, que tendrá 24 selecciones divididas en seis grupos, los seis primeros del ranking serán los cabezas de serie. Ganar en suelo australiano no solo implicaría sumar puntos vitales en el torneo, sino también superar a un rival directo y asegurarse una posición estratégica en el sorteo de diciembre.

Un presente prometedor

Los Pumas llegan a este cruce luego de un gran golpe anímico: derrotaron por segunda vez en la historia a los All Blacks en suelo argentino. Ese resultado alimentó la ilusión de pelear en serio el Rugby Championship y también dejó en claro que el equipo está preparado para grandes desafíos.

Felipe Contepomi trabaja con un plantel joven, pero con experiencia mundialista, y apuesta a mantener la intensidad, la disciplina defensiva y la ambición ofensiva como claves para volver a dar el golpe fuera de casa.