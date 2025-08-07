El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, realizará un entrenamiento abierto al público en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, como parte de la preparación para su debut en el Rugby Championship 2025. La actividad se desarrollará con entrada libre y gratuita, según informó la Unión Argentina de Rugby (UAR).

El acceso al estadio será exclusivamente por la Platea Gasparini (Portón 4), donde los fanáticos podrán acompañar de cerca a un plantel que vuelve a presentarse en Córdoba tras más de una década. La última vez que Los Pumas jugaron en la ciudad fue en 2014, en un amistoso ante Escocia.

El entrenamiento será la antesala del encuentro que el sábado 16 de agosto enfrentará a Los Pumas con los All Blacks, en un duelo histórico que marcará el debut del equipo en esta edición del torneo y la primera vez que el Kempes será sede oficial de una fecha del Rugby Championship.

Entre las novedades del plantel convocado se destacan los regresos de Juan Cruz Mallía, Santiago Chocobares, Marcos Kremer, Bautista Delguy, Mateo Carreras e Ignacio Ruiz, quienes reciben su primera citación del año. En contrapartida, Benjamín Grondona, Emiliano Boffelli y Thomas Gallo no estarán presentes debido a distintas lesiones.