A pocos días del inicio del Rugby Championship, Los Pumas completaron este martes una nueva sesión de entrenamiento en la ciudad de Córdoba, en preparación para su debut del próximo sábado frente a Nueva Zelanda, en el estadio Mario Alberto Kempes. El encuentro comenzará a las 18:10 horas y será televisado por ESPN y Disney+.

Según informó Cba24N, el combinado argentino ajusta los últimos detalles de cara al difícil compromiso ante los All Blacks, máximos campeones del certamen con nueve títulos, muy por encima de Sudáfrica, que lo ha ganado en dos ocasiones.

Uno de los seis jugadores cordobeses convocados, Boris Wenger, primera línea de Dogos XV y debutante en el equipo nacional, expresó su entusiasmo tras la práctica matutina: “Es un orgullo estar en este equipo, en mi ciudad. Estoy aprovechándolo y tratando de crecer. Es mi primera experiencia con este grupo y estoy intentando adquirir todos los conocimientos posibles”.

Respecto al rival, Wenger destacó: “Son increíbles, sabemos lo que son y su historia. Encontrarlos acá en Córdoba es algo muy lindo y esperemos que salga un buen resultado”.

El hooker también compartió detalles sobre la convivencia del grupo en la provincia: “Estamos contándoles un poquito de la música y de la algarabía de acá. Los chicos están muy contentos de estar en la provincia”, comentó con humor.