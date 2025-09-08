Este fin de semana San Isidro y El Ceibo debutaron en la Liga Federal Formativa U13 y accedieron a la segunda fase del certamen.

Los chicos de San Isidro disputaron en Córdoba el Triangular A donde cayeron en sus dos presentaciones, primero con Naranja Mecánica 85 a 73 y luego con el anfitrión Atenas 102 a 46. En la segunda fase jugarán con Unión de Sunchales y Sparta de Villa María en el grupo F de la Región Centro.

El Ceibo participaba en el Cuadrangular B de la Región Centro y sorteó con éxito la primera etapa. La sede fue Carlos Paz donde en primer turno le ganaron 92 a 76 a Sparta de Villa María, repirieron 86 a 66 frente a 9 de Julio de Rafaela y cayeron con el local Bolívar 93 a 70.

En la segunda fase se enfrentarán a CACU de Ceres, Bolívar nuevamente y Atenas en lo que será el grupo D de la Región Centro.