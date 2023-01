Los equipos de fútbol de Frontera y Josefina serán los primeros en saltar al campo de juego en la temporada 2023. Es que antes del inicio de la Liga Rafaelina, disputarán la primera fase clasificatoria de la Copa Departamento Castellanos, que involucra a todos los clubes de este distrito santafesino.

Será en el mes de febrero donde La Hidráulica se cruzará con Peñarol de Rafaela, Defensores con Florida de Clucellas y La Trucha con Atlético de Rafaela.

El partido inaugural de esta competencia lo protagonizarán Independiente de Ataliva y Deportivo Josefina, campeón absoluto de la Primera B en 2022.

Cabe recordar que Deportivo Josefina se encuentra disputando la Copa Federación, donde cayó 1-0 en el partido de ida ante Unión de Sastre.

Programación de la primera fase de la Copa Departamento Castellanos

Jueves 23/02

Independiente de Ataliva vs. Deportivo Josefina

Viernes 24/02-

Libertad de Estación Clucellas vs. Brown de San Vicente

Moreno de Lehmann vs. Argentino Quilmes

La Hidráulica de Frontera vs. Peñarol

Tiro Federal de Moisés Ville vs. Deportivo Ramona

Deportivo Bella Italia vs. Talleres de María Juana

Sportivo Santa Clara vs. Atlético María Juana

Sábado 25/02

Zenón Pereyra FC vs. Ferro

Deportivo Susana vs. Deportivo Tacural

Belgrano de San Antonio vs. Bochófilo Bochazo de San Vicente

Defensores de Frontera vs. Florida de Clucellas

San Martín de Angélica vs. 9 de Julio

Independiente San Cristóbal vs. Libertad de Sunchales