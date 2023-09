Los equipos de Frontera tienen fixture para el Torneo Reválida

La Primera B de la Liga Rafaelina continuará con la disputa del Torneo Reválida, luego de consagrar a Talleres de María Juana y a La Trucha de Frontera en los torneos Apertura y Clausura de la Zona Sur.

El torneo comenzará este sábado 30 de septiembre con la siguiente programación:

Zona A

La Trucha vs Juv. Unida de Villa San José | (14 hs Reserva y 15.30 hs Primera)

La Hidráulica vs Sp. Libertad de Est. Clucellas | (14.30 hs Reserva y 16 hs Primera)

Sp. Sta. Clara vs Talleres de María Juana | (16 hs Reserva y 17.30 hs Primera)

Zona B

Atl. Esmeralda vs San Martín | (15 hs Reserva y 16.30 hs Primera)

Bochófilo Bochazo vs Zenón Pereyra FC | (15.30 hs Reserva y 17 hs Primera)