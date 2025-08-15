Con la participación de unos 120 internos de distintas unidades penitenciarias de la provincia de Córdoba, se llevó a cabo el 3° Torneo de Rugby en Establecimientos Penitenciarios. El certamen se desarrolló en el Complejo Carcelario N° 1 “Rdo. Francisco Luchesse” de Bouwer y tuvo como campeón a Los Caranchos, el equipo representante de la cárcel de San Francisco, dirigido por Sergio Maldonado.

Según consignó el Ministerio de Justicia y Trabajo de Córdoba, el torneo reunió a equipos conformados por internos de los penales de San Francisco (Los Caranchos), Río Cuarto (Los Águilas del Imperio), Cruz del Eje (Los Leones de Judá) y Córdoba capital (RUAJ). La actividad forma parte de una iniciativa conjunta entre la cartera de Justicia, la Secretaría de Organización Penitenciaria y el Proyecto RUAJ-Bouwer, con el objetivo de promover la reinserción social a través del deporte.

“Fue muy emotivo todo. Más allá del resultado, hicimos mucho hincapié en el reglamento y en el juego limpio”, expresó Sergio Maldonado, quien entrena al equipo desde 2019. En esta edición, Los Caranchos se enfrentaron en la final al equipo local y ganaron por 3 a 1, consagrándose campeones por segundo año consecutivo.

El proyecto nació en San Francisco a fines de 2018, impulsado por el exjuez federal Pablo Montes, uno de sus precursores. Maldonado recordó que los inicios fueron desafiantes: “Uno tiene ciertos prejuicios al entrar a un penal, pero después descubrimos un grupo dispuesto a aprender desde cero”. Actualmente, el equipo entrena dos veces por semana y, según su DT, “muchos chicos llegan sin experiencia previa en rugby”.

Durante la apertura del torneo, el ministro Julián López remarcó que “los equipos representan un proyecto con cuatro pilares fundamentales para la verdadera reinserción social: la espiritualidad, el deporte, el estudio y el trabajo”. Por su parte, el secretario de Organización Penitenciaria, Iván Ortega, valoró el impacto positivo del programa: “Queremos que, el día de mañana, cuando recuperen su libertad, sientan que hemos colaborado en su retorno a la vida en sociedad”.

El torneo concluyó con un tradicional “tercer tiempo” entre jugadores, autoridades y voluntarios, reforzando los lazos comunitarios. No hubo premios materiales individuales, pero sí trofeos simbólicos entregados por la Unión Cordobesa de Rugby, que también patrocina el evento.

“Apuntamos a que ellos salgan habiendo aprendido algo. El deporte es una herramienta clave para la superación personal”, concluyó Maldonado, quien confirmó que continuará al frente del equipo.