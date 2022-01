Bajo las órdenes de su entrenador Bruno Martelotto, el plantel profesional de Sportivo Belgrano se prepara para comenzar la tercera semana de pretemporada pensando en el inicio del torneo. Al equipo mayor no sólo se sumaron nuevos refuerzos, sino que también fueron promovidos tres juveniles de un gran desempeño en la Primera Local durante el 2021, Agustín Godoy (defensor), Mateo Salinas (defensor) y Lucas Díaz (volante).

El Departamento de Prensa del club dialogó con los jugadores y comentaron su primera experiencia con el equipo mayor. “La noticia me llegó en un entrenamiento que fue una semana antes de que inicie la pretemporada del plantel, éramos un selectivo y ahí eligieron quienes empezaban la pretemporada. Mi reacción en el momento que me nombran fue una satisfacción muy grande, era lo que más deseaba, y cuando llegué a casa le avisé a mi familia y ellos también se pusieron muy felices por mí”, relató Godoy, quien llegó a la institución en el año 2015.

“Mis compañeros del plantel me recibieron de la mejor forma, con algunos ya me hablaba de antes, y los demás me hablan y ayudan y yo los escucho para mejorar siempre y aprender”, comentó el joven defensor.

Y agregó: “Me siento muy bien, ahora se viene la parte dura y esperemos estar a la altura. Mis objetivos de este año, es mantenerme en el plantel, entrenar de la mejor manera y siempre dar lo mejor de mí para poder tener recompensa”.

Por su parte, Mateo Salinas comentó: “Entrené tres días con un selectivo y ese viernes, antes de comenzar, Bruno nos dijo a Lucas, Agus y a mí que íbamos a arrancar la pretemporada con el plantel de primera. Mi familia y todos lo que me rodean se pusieron muy contentos y me felicitaron”.

Salinas es oriundo de Recreo (Catamarca), llegó a “la verde” en el año 2020 tras un paso por Proyecto Crecer, es categoría 2002 y se afianzó en su posición, logrando llegar a este momento.

“Los compañeros son muy buenos y te ayudan en cada paso que vas dando, siempre te hablan y te enseñan mucho, la verdad se aprende mucho al lado de compañeros así, me siento muy bien, muy motivado, la pretemporada viene bien, dura pero muy bien. Mis objetivos para este año, es poder ganarme un lugar, pelear el puesto y debutar en el Federal, uno entrena todos los días para eso”, señaló Salinas.

Por último, Lucas Díaz, categoría 2002 y llegó a la Verde desde Barrio Jardín (Baby Fútbol). "La noticia me llegó unos días antes de que inicie la pretemporada de plantel, y mi reacción fue de satisfacción, felicidad, alegría, todo junto. Desde chico uno sueña con poder formar parte de un plantel profesional y ahora poder tener esta oportunidad me provoca una felicidad enorme. Mi familia se puso muy contenta, orgullosa y felíz por mí”, comentó el joven mediocampista.

"Los compañeros están constantemente ayudándonos y hablándonos a los más jóvenes y eso es muy bueno para nosotros, para así poder aprender y mejorar siempre. Me siento muy bien, muy cómodo. La pretemporada viene siendo muy buena, ahora nos toca la parte más dura y espero poder estar a la altura. Los objetivos para este año son poder mantenerme durante todo el año en plantel profesional y poder lograr el tan soñado debut”, concluyó.