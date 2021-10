Lo que le queda a Sportivo Belgrano en el Federal A

A cuatro fechas del cierre de la fase regular, Sportivo Belgrano todavía se ilusiona con llegar a los puestos de clasificación. Las matemáticas todavía le dan esperanzas, pero el margen es extremadamente corto.

Para tener alguna posibilidad, el equipo de Martelotto deberá ganar los tres partidos que le quedan, que no serán para nada sencillos y también esperar que otros resultados lo acompañen.

El plantel. Vuelve a trabajar el martes por la mañana en el predio Nicolás Losano. Santiago Molina habría llegado a la quinta amarilla y no podría jugar el próximo partido.

Lo que resta del torneo

Fecha 27

Juv. Unida (G) vs. Sp. Belgrano

Boca Unidos vs.Depro

Sp. Las Parejas vs. Def. de Belgrano

Douglas Haig vs. Unión (Sunchales)

Gimnasia (CdU) vs. Crucero del Norte

Racing (Cba) vs. Central Norte

Gimnsia y Tiro vs. Sarmiento

Libre: Chaco For Ever

Fecha 28

Central Norte vs. Gimnasia (CdU)

Crucero del Norte vs. Douglas Haig

Unión (Sunchales) vs. Sp. Las Parejas

Def. de Belgrano vs. Boca Unidos

Depro vs. Juv. Unida (G)

Sp. Belgrano vs. Gimnasia y Tiro

Chaco For Ever vs. Racing (Cba)

Libre: Sarmiento

Fecha 29

Gimnasia y Tiro vs. Depro

Juv. Unida (G) vs. Def. de Belgrano

Boca Unidos vs. Unión (Sunchales)

Sp. Las Parejas vs. Crucero del Norte

Douglas Haig vs. Central Norte

Gimnasia (Cdu) vs. Chaco For Ever

Sarmiento vs. Sportivo Belgrano

Libre: Racing (Cba)

Fecha 30

Chaco For Ever vs. Douglas Haig

Central Norte vs. Sp. Las Parejas

Crucero del Norte vs. Boca Unidos

Unión (Sunchales) vs. Juv. Unida (G)

Def. de Belgrano vs. Gimnasia y Tiro

Depro vs. Sarmiento

Racing (Cba) vs. Gimnasia (Cdu)

Libre: Sp. Belgrano

La Tabla