Este sábado 12 de octubre, San Francisco vivirá una nueva edición de su ya tradicional Media Maratón 21K, que comenzará puntualmente a las 7:30 con la largada desde el Superdomo. Con más de mil corredores inscriptos, la ciudad se prepara para disfrutar de una jornada a puro deporte y comunidad.

Según indicó Juan Iturburu, director de Deportes del municipio, “la Media Maratón de San Francisco se consolida como una verdadera fiesta del deporte, con un crecimiento sostenido en corredores y calidad organizativa”.

Entre las novedades de esta edición se destacan las liebres, corredores experimentados que marcarán ritmos específicos para quienes buscan cumplir tiempos determinados. Habrá liebres en los circuitos de 10K y 21K, todos participando de manera voluntaria y debidamente identificados.

A lo largo del recorrido, se instalarán puestos de motivación con música y aliento en puntos como el Parque Industrial, El Talita, Plaza Sarmiento y el Teatrillo. Además, en el Superdomo —centro de la actividad— se llevarán a cabo propuestas recreativas y culturales pensadas para acompañantes y familias.

El cronograma continuará con un show en vivo de Música en Evolución a las 10:30, y el acto de premiación y cierre está previsto para las 11:00.

La Media Maratón de San Francisco sigue creciendo y se posiciona como uno de los eventos deportivos más importantes de la región.