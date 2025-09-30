Llega Horacio Anselmi a San Francisco: el referente del deporte argentino dará una charla gratuita
Especialista en la preparación física y con 40 años de experiencia en Boca Juniors, también trabajó junto a Los Pumas, Las Leonas y el equipo argentino de Copa Davis. Cómo anotarse.
Horacio Anselmi, reconocido preparador físico, conferencista y referente del alto rendimiento en el deporte argentino, brindará una charla en San Francisco el próximo viernes 3 de octubre a las 18:30 en el Auditorio de la Sociedad Rural, en el marco de San Francisco Expone 2025.
La charla es gratuita pero hay que registrarse a través de un número telefónico para poder ingresar al predio. La actividad es organizada por el Centro de Formación y Perfeccionamiento Formar junto a Agroideas.
Con décadas de trayectoria, ha formado atletas de élite y desarrollado programas que marcaron a generaciones. Cuenta con 40 años de experiencia en Boca Juniors, también trabajó junto a Los Pumas, Las Leonas y el equipo argentino de Copa Davis. Entrenó al chipriota Marcos Baghdatis, al chileno Marcelo Ríos y a figuras argentinas como Juan Martín Del Potro, Gastón Gaudio, Guillermo Coria y Gabriela Sabatini. Además, acompañó al campeón mundial de boxeo Marcelo “El Toro” Domínguez y al nadador cordobés José Meolans, también campeón mundial.
En esta ocasión, Anselmi compartirá un encuentro bajo la consigna: “Experiencias y anécdotas que nos ayudan a descubrir nuestro potencial y cómo lograr nuestra mejor versión.”
Cómo anotarse
Para asistir, las personas interesadas deben inscribirse por WhatsApp al contacto de APIX (3492 246401) con los siguientes datos, para luego recibir la entrada QR a la Expo del viernes 3/10:
- Charla: Horacio Anselmi – viernes 3/10
- Nombre y apellido
- DNI
- Teléfono