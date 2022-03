Listo para el debut: Sportivo Belgrano entrenó a puerta cerradas y espera por Gimnasia

Sportivo Belgrano se prepara para el debut en el Federal A ante Gimnasia y Tiro de Salta el próximo miércoles desde las 21 en el estadio "Juan Pablo Francia". La Verde recibe a uno de los candidatos de la zona que viene de jugar Copa Argentina el pasado domingo.

El plantel trabajó este lunes por la tarde a puertas cerradas en el estadio "Juan Pablo Francia" donde ensayó jugadas de pelota parada, se ultimaron detalles de cara al duelo con el "albo" y este lunes volvió a trabajar en el predio "Nicolás Losano" a la espera del debut.

Se espera que no haya demasiados cambios en el once titular que Martelotto paró en los últimos compromisos. De acuerdo a lo que ensayó el entrenador en las últimas, el posible once titular saldría con Matías Quinteros, Mauro Orué, Santiago Molina, Claudio Verino y Federico López; Tomás Federico y Jeremías Giménez; David Muller, Enzo Avaro; Tomás Attis y Jorge Córdoba.

Desde el lunes en San Francisco

El plantel de Gimnasia y Tiro de Salta llegó a la ciudad el pasado lunes, tras disputar el juego de Copa Argentina con Racing de Avellaneda en Santiago del Estero. Se alojó en el hotel Howard Johnson y realizó entrenamientos en el predio de Deportivo Josefina.

El "albo" llega a este compromiso con otro desgaste por el partido del domingo, por los viajes y las lesiones. En el juego con la "Acedemia" el mediocampista Fernando Birge se tuvo que retirar lesionado y no fue convocado para enfrentar a la Verde.

Además, el DT Ever Demaldé tampoco puede contar con el delantero Javier Rossi que se perderá el debut por una lesión muscular y el delantero Juan Manuel Perillo llegaría con lo justo, también por una lesión muscular.

De esta manera, el once titular de Gimnasia podría salir con: Luciano Silva; Ivo Chaves, Marco Tallura, Román Suárez e Ignacio Sanabria; Fernando Cortés, Brian Zabaleta, Alejandro Frezzotti y Rubén Villarreal; Walter Busse y Ricardo Villar.

Las entradas

La venta continúa este martes desde las 16 a 19:30 en la sede. El miércoles será de 8:30 a 12:30 y de 16 a 18:30. Mientras que desde las 19 se venden directamente en boleterías.

Socios:

* Entrada general socios: $400 (Con Abono popular que cuesta $5000 la temporada le sale $312 por partido)

* Entrada General socios Damas, Jubilados y Menores: $300 (Con Abono popular que cuesta $3500 la temporada le sale $219 por partido)

* Platea socio: $1000 (Con abono Platea que cuesta $10.000 la temporada le sale $625 por partido)

Generales:

* Entrada general: $900

* Entrada General Damas, Jubilados y Menores $500

* Plateas no socio: $1500