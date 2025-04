Lionel Messi volvió a referirse a su futuro en la selección argentina y a la posibilidad de disputar el Mundial 2026. Lo hizo en una entrevista con el programa Simplemente fútbol, que ahora se transmite por YouTube, donde también habló de su actualidad en Inter Miami, su experiencia en Qatar 2022 y su vida junto a su familia en Estados Unidos.

A sus 37 años, y a poco más de un año de la próxima Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, Messi grabó la entrevista junto a Quique Wolff y su hijo Pedro en el complejo de entrenamiento de Inter Miami, equipo con el que viene de clasificar a las semifinales de la Concachampions.

“El Mundial está lejos, pero [el tiempo] pasa rapidísimo. Este año va a ser importante. Jugar con continuidad, sentirme bien. El año pasado arranqué la pretemporada y tuve algunas lesiones. Este año hice una buena pretemporada, arranqué bien y me siento bien. Pero es una temporada larga porque no termina hasta diciembre y está el Mundial de Clubes. Pienso y veo [la posibilidad de estar], pero no quiero ponerme metas. Voy día a día y veo cómo me siento físicamente, siendo ser sincero conmigo mismo”, expresó.

De clasificar, sería su sexta Copa del Mundo, lo que marcaría un nuevo récord. Los hinchas argentinos mantienen la ilusión de verlo nuevamente en el máximo torneo, tras la conquista en Qatar 2022. “Tardó, pero llegó. Haber llegado a la final de 2014 [contra Alemania] y no ser campeón fue una tortura para mí. Ser campeón más tarde hace todo un poco más suave, se lo asimila de otra manera. Podría haber ganado dos mundiales, pero tengo la Copa del Mundo”, reveló.

La victoria en Qatar tuvo un inicio difícil, con la derrota 1-2 ante Arabia Saudita. Messi recordó ese debut: “Fue un golpe durísimo empezar de esa manera, lo que menos esperábamos. Nosotros llevábamos no sé cuánto sin perder y todos decían que con Arabia no pasaba nada, y yo sabía que los primeros partidos son los más difíciles, sea cual sea el rival. Y había mucha gente que tenía su primer Mundial”.

Luego llegó el partido ante México, que marcó un punto de inflexión para la selección. “Lo previo fue terrible. Había que pensar que había sido una desgracia, pero sabíamos que si perdíamos quedábamos afuera y si empatábamos no dependíamos de nosotros, aunque teníamos buena chance. Fue un partido con mucha tensión”, explicó. Su gol en ese encuentro fue clave para reencauzar el camino hacia el título.

También se refirió a los comentarios que generó ese encuentro. “No sé qué pasó con los mexicanos. De cuándo arrancó esa bronca, porque yo siempre me sentí muy querido por la gente de México. Nunca le falté respeto a nadie, pero creo que ellos se pusieron en una posición de tener una rivalidad con nosotros que no existe realmente. No existe una comparación entre Argentina y México. No sé dónde nació eso, pero fue más el desahogo de la importancia del gol que contra la gente. Sí estaba bravo en la cancha, porque México lleva gente a todos lados siempre, en todos los mundiales, en todas las competiciones... Y creo que fue el único partido en que se sentía que había... no sé si más mexicanos que argentinos, pero sí que estaba muy parejo”, sostuvo.

Con la selección argentina ya clasificada al Mundial 2026, Messi elige no proyectar demasiado y concentrarse en su presente. “Ahora disfruto, ya no puedo pedir nada más. Quiero seguir compitiendo y ganando. Es mi esencia y crecí así“, comentó, a semanas de disputar el Mundial de Clubes con Inter Miami.

En otro tramo de la entrevista, recordó su salida del FC Barcelona, su etapa en Paris Saint-Germain (PSG) y la decisión de mudarse a Estados Unidos. “Tuve la intención de volver a Barcelona y estar donde yo siempre quise estar, pero no se pudo nuevamente, y después, fue una decisión familiar vivir en Estados Unidos y disputar esta liga [MLS] en un club que está creciendo y tiene ilusiones de hacer cosas grandes. El hecho de haber ganado el Mundial también hizo mucho. Tenía claro que no quería estar en otro equipo de Europa. No se me pasaba por la cabeza. Veníamos de dos años complicados porque vivíamos de una manera en Barcelona y en París la familia estuvo bien pero no me sentí cómodo en el día a día y en los entrenamientos. Queríamos estar seguros de que la familia estuviera bien, y yo, disfrutar de lo que a mí me gusta”.

También habló sobre su vida cotidiana con sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, y la pasión compartida por el fútbol. “Por ahí, mis hijos no valoran todo lo que hice o me verduguean con cosas, ¡ja!... Creo que van a darse cuenta del valor con los años. Hoy no se dan cuenta de algunas cosas porque son chicos y a muchas no las entienden”, expresó.

Además, describió las características futbolísticas de cada uno. “Están todo el día con la pelota. Este es un lugar donde puedo disfrutarlos yo también: vienen todos los días a entrenarse, compiten, tienen partidos. Tener la posibilidad de acompañarlos en eso es espectacular. Son muy diferentes los tres. Thiago es más pensante, organizador, mediocampista. Mateo es delantero, le gusta hacer los goles, estar cerca del arco; es inteligente para jugar. Y Ciro es más explosivo, encarador; tiene uno contra uno. Es más de hacer sus jugadas”, explicó.

Entre recuerdos recientes, la rutina en la MLS y la conexión familiar, Messi transita su presente con cautela y sin grandes anuncios. Aunque evita confirmar su participación en el próximo Mundial, el deseo del público y su vigencia deportiva mantienen viva la expectativa.