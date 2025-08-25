La novena y última fecha del Torneo Clausura de la Liga Regional de Fútbol se disputó este domingo y marcó el cierre de la fase regular para los equipos de San Francisco en la Zona Centro.

Proyecto Crecer consiguió una victoria importante como local al superar 2-1 a 8 de Diciembre. En tanto, Sportivo Belgrano derrotó 3-1 a El Trébol en El Tío y se mantuvo como líder de la tabla con 17 puntos. Por su parte, La Milka también celebró: venció 2-0 a Colonia Marina y se ubicó en la tercera posición con 16 unidades.

La única nota negativa de la jornada la protagonizó Antártida Argentina, que sufrió una dura derrota por 12-2 en su visita a Sociedad Sportiva Devoto. El equipo cierra el torneo sin haber sumado puntos, en el último lugar de la clasificación.

Con estos resultados, la fase regular llegó a su fin y el próximo fin de semana se pondrán en marcha los cruces eliminatorios del Clausura.