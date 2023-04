Sportivo Belgrano visitará este jueves a 8 de Diciembre de Villa Concepción del Tío en el marco de la cuarta fecha de la Zona Centro de Liga Regional de Fútbol. Será desde las 20 horas en reserva y 22 horas en primera división con arbitraje de Franco Quinteros (AVAF).

La Verde es uno de los invictos que tiene el campeonato ya que ganó los dos partidos que disputó y buscará seguir por esa senda ya que una nueva victoria lo coloca en la cima de la tabla, al menos hasta que se complete la fecha del domingo.

Por su parte, el elenco de la Villa solo pudo sumar un empate en el arranque de la temporada ante Antártida, pero cayó con La Francia y con Devoto.

El resto de los partidos se disputan el domingo desde las 15 horas en reserva y 17 horas en primera división.

4ª fecha

Jueves 22 hs | 8 de Diciembre vs. Sp. Belgrano

Domingo 17 hs | El Trébol vs. SS Devoto

Domingo 17 hs | Proyecto Crecer vs. Cult. La Francia

Domingo 17 hs | Marina FC vs. La Milka

Libre: Antártida Argentina

Tabla de Primera división