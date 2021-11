A dos fechas del final, la categoría Prejuvenil de Proyecto Crecer se consagró campeón de la Zona Centro tras derrotar por 2 a 0 a El Trébol de El Tío con goles de Danilo Milessi y Blas Toninetti.

Tras la 12° fecha, el "proye" y Sportivo Belgrano pelean palmo a palmo la punta de la tabla general con 148 puntos cada uno, además de las categorías Promocional, Preinfantil e Infantil.

En la categoría Promocional son punteros El Trébol y Sportivo Belgrano con 31 puntos, seguidos por Proyecto Crecer con 29. En la Preinfantil, los líderes son los chicos de la "Verde" con 32 puntos y segundos están los chicos del "proye" con 28.

En Infantil, el puntero también es Sportivo con 32 puntos y el segundo es Crecer con 28. En Juveniles el campeón fue Sociedad Sportiva Devoto.

El próximo lunes se juega la 13° fecha donde Antártida visitará a Cultural La Francia, Proyecto Crecer recibe a Colonia Marina y Sportivo Belgrano recibe a 8 de Diciembre.

Los resultados de los sanfrancisqueños:

El Trébol (El Tío) vs. Proyecto Crecer

Promocional: 0-0

Preinfantil: 2-4

Infantil: 0-2

Prejuvenil: 0-2

Juvenil: 0-4

Sportivo Belgrano vs. Cult. La Francia

Promocional: 3-0

Preinfantil: 3-2

Infantil: 0-0

Prejuvenil: 4-0

Juvenil: - [La Francia no presenta categoría]

Colonia Marina FC vs. Antártida Argentina

Promocional: - [Antártida no presenta categoría]

Preinfantil: 2-0

Infantil: 1-0

Prejuvenil: 1-2

Juvenil: - [Colonia Marina no presenta categoría]