Este viernes arranca a disputarse la segunda fecha del Torneo Clausura en la Zona Centro de la Liga Regional de Fútbol porque se enfrentan Antártida Argentina y Proyecto Crecer en el estadio “Darío N. Jular”.

El partido de reserva comenzará a las 20 horas, mientras que la primera división jugará desde las 22 y será arbitrado por el colegiado Jonathan Quinteros (ACRAF).

El Pingüino busca recuperarse en casa porque viene de caer en la primera fecha ante 8 de Diciembre en Villa Concepción del Tío, por su parte el “proye” quiere repetir lo hecho en la primera jornada donde le ganó a El Trébol.

La fecha continúa el domingo con dos partidos y se cierra el martes con el duelo entre Sportivo Belgrano y La Milka, partido que se disputará en horas de la noche en el estadio “Darío Jular” de Antártida.

2ª fecha

Viernes 20 hs / 22 hs | Antártida Arg. vs. Proyecto Crecer

Domingo 14 hs / 16 hs | SS Devoto vs. 8 de Diciembre

Domingo 14 hs / 16 hs | Cult. La Francia vs Colonia Marina

Martes 19 hs / 21 hs | Sportivo Belgrano vs. La Milka

Libre: El Trébol

Tabla del Clausura (no oficial)

SS Devoto 3 pts. Proyecto Crecer 3 pts. 8 de Diciembre 3 pts. La Milka 1 pt. Cult. La Francia 1 pt. Sportivo Belgrano 0 pts. Antártida Arg. 0 pts. El Trébol 0 pts. Colonia Marina 0 pts.

Tabla general (no oficial)

SS Devoto 23 pts. Sp. Belgrano 15 pts. [Clasificado al Torneo Campeonato] Antártida Arg. 13 pts. Cult. La Francia 13 pts. Proyecto Crecer 11 pts. 8 de Diciembre 10 pts. El Trébol 9 pts. La Milka 8 pts. Colonia Marina 5 pts.

* Clasifican cuatro equipos al Torneo Campeonato; el ganador del Apertura y el ganador del Clausura, más los dos mejores de la General. En caso de que Sportivo vuelva a consagrarse campeón en el Clausura acceden los mejores tres de la General.