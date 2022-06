Se disputó este domingl la 13° fecha -penúltima- del Torneo Apertura de la Zona Centro en Liga Regional de Fútbol donde Antártida se quedó con el clásico y Sportivo empató en El Tío.

El "pingüino" se impuso por 3 a 0 ante Proyecto Crecer con goles de Maico Maritano -en dos oportunidades- y Martín Diale. En reserva fue empate 2 a 2.

En tanto, Sportivo Belgrano empató 2 a 2 con El Trébol en El Tío con goles de Lucas Díaz y Nicolás Bacer. En reserva, ganó la Verde por 3 a 0.

En Villa Concepción del Tío, Cultural La Francia le ganó como visitante a 8 de Diciembre por 3 a 0.

Cabe señalar que Socieda Sportiva Devoto tuvo fecha libre.

En la última fecha, Antártida buscará aprovechar que La Francia tiene fecha libre e intentará ganar en Devoto para cerrar la fase regular en la segunda posición. De esta manera se aseguraría la localía en los cruces de semifinales ante el "Canalla".

Por su parte, Sportivo Belgrano buscará asegurar la clasificación en condición de local ante su rival directo 8 de Diciembre. En caso de igualdad de puntos se define por partidos entre sí y la Verde ganó el partido de la primera rueda por 2-1.

Así está la tabla

1. SS Devoto 27 pts. [clasificado]

2. Cult. La Francia 22 pts. [clasificado]

3. Antártida Arg. 20 pts. [clasificado]

4. Sportivo Belgrano 14 pts.

5. 8 de Diciembre 11 pts.

6. El Trébol BC 10 pts.

7. Proyecto Crecer 5 pts.

14° fecha (última)

Sportivo Belgrano vs. 8 de Diciembre

Proyecto Crecer vs. El Trébol

SS Devoto vs. Antártida Arg.

Libre: Cult. La Francia