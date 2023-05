Luego de la suspensión de la actividad por amenazas al presidente Fabián Zbrun, la Liga Rafaelina de Fútbol vuelve este din de semana a la competencia con varios adelantos. Además, la institución anunció la aplicación del sistema “Tribuna Segura”.

En la reunión del Consejo Directivo, celebrada el pasado lunes, se hicieron presentes miembros del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe junto a integrantes de la Unidad Regional V y división operaciones, quienes brindaron detalles de la modalidad “Tribuna Segura” que comenzará a aplicarse en los partidos de Liga.

El sistema consiste en identificar a todos los que ingresen a un estadio de fútbol mediante un software conectado al Renaper (Registro Nacional de las Personas) con el que se trabaja sobre la base de datos para comprobar si la persona que ingresa tiene algún tipo de restricción para entrar o si es buscado por la justicia.

La Hidráulica y Josefina adelantan

Por otro lado, la Liga también confirmó la programación del próximo fin de semana donde tanto La Hidráulica como Deportivo Josefina adelantarán sus respectivos compromisos para la noche del viernes.

En tanto, el domingo se jugará uno de los ‘clásicos’ de Frontera donde se enfrentarán La Trucha y Defensores.

Programación

Viernes 20 hs / 21.30 hs | Argentino de Vila vs. Deportivo Josefina [Primera A - Zona A]

11ª fecha - Zona Sur de Primera B

Viernes 20.30 hs / 22 hs | La Hidráulica vs. Atl. Esmeralda

Domingo 14 hs / 15.30 hs | La Trucha FC vs. Def. de Frontera

Domingo 14 hs / 15.30 hs | Zenón Pereyra FC vs. Sp. Santa Clara

Domingo 14 hs / 15.30 hs | Juv. Unida vs. San Martín (Angélica)

Domingo 14 hs / 15.30 hs | Sp. Libertad vs. Talleres (María Juana)