El pasado fin de semana se disputaron los cruces de octavos de final de la Liga Provincial u17 donde San Isidro logró avanzar a la siguiente instancia tras derrotar a 9 de Julio de Río Tercero y El Ceibo quedó eliminado en Córdoba ante Poeta Lugones.

Este lunes se realizó el sorteo de cuartos de final que ya quedaron conformados y San Isidro recibirá a Banda Norte.

Resultados de octavos de final

Instituto (C) 96-71 Central Argentino (RC)

Matienzo (C) 80-66 Porteña (P)

San Isidro (SF) 110-65 9 de Julio (RT)

Ameghino (VM) 72-64 Maipú (C)

Atenas (C) 98-51 Sparta (VM)

Banda Norte (RC) 75-53 San Martín (MJ)

Unión Central (VM) 78-65 Independiente (O)

Poeta Lugones (C) 58-56 El Ceibo (SF)

Cuartos de final

Atenas vs. Unión Ctral. (Va. María)

Instituto vs Poeta Lugones

Ameghino vs. Matienzo

San Isidro vs. Banda Norte