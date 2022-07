Este lunes se realizó el sorteo de los cruces reclasificatorios en la Liga Provincial u17, que cerró su fase regular este fin de semana con el pasaje de los tres equipos sanfrancisqueños a los playoffs.

San Isidro enfrentará a Unión de Oliva en condición de local, mientras que El Ceibo visitará a Instituto de Córdoba y El Tala a Unión Central de Villa María. Los cruces se jugarán a un solo partido.

Así quedaron los cruces

San Isidro vs. Unión (Oliva)

Independiente (Oliva) vs. Sportivo Suardi

Poeta Lugones (Cba) vs. Acción Juvenil (Río Cuarto)

Central Argentino (Río Cuarto) vs. Universitario (Cba)

Unión Central (Va. María) vs. El Tala

Instituto (Cba) vs. El Ceibo

9 de Julio (Río Tercero) vs. Estudiantes (Río Cuarto)

Pilar Sport vs Ameghino (Va. María)

En la próxima fase, esperan rivales los ya clasificados Atenas (Cba), Bolívar (Carlos Paz), Banda Norte (Río Cuarto), Matienzo (Cba), Maipú (Cba), Centro Recreativo (H), Almafuerte (LV) y Unión Eléctrica (C).