San Francisco tuvo una noche ideal en la Liga Cordobesa, con dos victorias clave de El Tala y El Ceibo en el cierre de la fase regular, que los clasifican con grandes expectativas a los playoffs del torneo.

En primer turno, El Tala protagonizó un verdadero partidazo ante Poeta Lugones, al que venció por 81 a 79 en un final electrizante. El equipo dirigido por Gustavo Lucato mostró carácter y temple para dar vuelta el marcador en los segundos finales, logrando una victoria heroica en el estadio "Luis Rafael Ferreyra". Con este resultado, el "albo" cerró la fase con récord de 7 triunfos y 3 derrotas, ubicándose segundo en su grupo.

El máximo anotador del encuentro fue Guido Falasconi, figura del equipo con 20 puntos y 23 de valoración, acompañado por Máximo Araujo (18) y Mateo Battistino (15). En los octavos de final, El Tala enfrentará a Unión de Oncativo en una serie decisiva.

Por su parte, El Ceibo confirmó su gran presente con un sólido triunfo por 99 a 80 ante Hindú Club de Córdoba, lo que le permitió quedar primero en la Zona B. La gran figura del partido fue Santiago Andrioni, autor de 29 puntos, en un equipo que volvió a mostrar su poder ofensivo y juego colectivo.

El "tricolor" ya tiene rival para la siguiente ronda: enfrentará al cuarto clasificado de la Zona A, posición que fue finalmente para Tiro Federal de Morteros, tras su victoria frente a Acción Juvenil de General Deheza.

Con el respaldo de su gente, El Tala y El Ceibo llegan encendidos a la etapa de definición, con el objetivo de seguir haciendo historia en esta edición especial del básquet cordobés.