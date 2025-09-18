Liga Profesional 2025: partidos liberados en TV, árbitros y horarios de la fecha 9
Ya está la confirmada la programación para la novena fecha del Clausura 2025, que comienza este viernes 19 de septiembre.
Continúa esta semana la acción en la Liga Profesional de Fútbol y ya están confirmados los partidos, árbitros y horarios de la 9° fecha del Torneo Betano Clausura 2025, que se jugará desde el viernes 19 al lunes 22 de septiembre. Los dos partidos liberados en TV, es decir sin el pack premium de fútbol, serán el viernes y lunes.
El Clausura 2025 de la Liga Profesional tiene cambios significativos en la estructura de competición y el regreso de los descensos. El campeonato comenzará con una fase regular que dividirá a los 30 equipos en dos zonas.
Esta etapa inicial constará de 14 fechas de partidos de "todos contra todos" dentro de cada grupo. Además, el fixture incluirá una fecha de clásicos interzonal, programada para la octava jornada, y una fecha adicional interzonal que se determinará por sorteo.
Una vez concluida la fase regular, los ocho mejores clasificados de cada grupo avanzarán a la fase de playoffs. Se sumará una nueva instancia: los octavos de final, que, al igual que los cuartos y las semifinales, se disputarán en la cancha del equipo mejor clasificado. La gran final del torneo se disputará en una cancha neutral.
Otras de las novedades más relevantes para la temporada 2025 es el regreso de los descensos. Serán dos los equipos que perderán su lugar en Primera División: uno por el peor promedio y el otro será el peor ubicado en la Tabla Anual. A pesar de estos descensos, la cantidad de equipos en la máxima categoría se mantendrá en 30, ya que habrá dos ascensos provenientes de la categoría inferior.
TV: partidos liberados de la fecha 9 de la Liga Profesional 2025
1) Viernes 19 de septiembre. 21:15 hs. Lanús - Platense (TV Pública / ESPN).
2) Lunes 22 de septiembre. 19:00 hs. Estudiantes - Defensa y Justicia (TV Pública / ESPN).
Programación sujeta a cambios.
Agenda de la fecha 9 de la Liga Profesional 2025: partidos, árbitros TV y horarios
Viernes 19 de septiembre
17.00 Deportivo Riestra – Gimnasia (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Javier Uziga
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Franco Acita
VAR: Ariel Penel
AVAR: Sebastián Habib
19.00 Huracán – Racing (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Nicolás Lamolina
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Diego Bonfá
Cuarto árbitro: Marcos Recalde
VAR: Álvaro Carranza
AVAR: Iván Núñez
19.15 San Martín SJ – Vélez (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Marcos Horticolou
Árbitro asistente 2: Juan Viglietti
Cuarto árbitro: César Ceballo
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Nahuel Viñas
21.15 Lanús – Platense (Zona B) (TV Pública / ESPN).
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Erick Grunman
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
VAR: Fabrizio Llobet
AVAR: Julio Fernández
Sábado 20 de septiembre
14.30 Barracas Central – Sarmiento (interzonal) (ESPN Premium)
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
Cuarto árbitro: Damián Rubino
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Mariana De Almeida
16.45 Unión – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Francisco Acosta
VAR: Leandro Rey Hilfer
AVAR: Franco Acita
19.00 Tigre – Aldosivi (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Brian Ferreyra
Árbitro asistente 1: Iván Núñez
Árbitro asistente 2: Marcelo Errante
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Gastón Monzón Brizuela
AVAR: Joaquín Gil
21.15 Atlético Tucumán – River (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
Cuarto árbitro: Federico Benítez
VAR: José Carreras
AVAR: Diego Verlota
Domingo 21 de septiembre
14.30 Independiente – San Lorenzo (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Juan Manuel González
Cuarto árbitro: Jonathan Barrios
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Gisella Trucco
16.45 Godoy Cruz – Instituto (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Ignacio Baliño
Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
Árbitro asistente 2: Diego Martín
Cuarto árbitro: José Díaz
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Lucas Cavallero
19.00 Argentinos – Banfield (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta
Árbitro asistente 2: Carla López
Cuarto árbitro: Gabriel Gutiérrez
VAR: Felipe Viola
AVAR: Javier Delbarba
19.00 Rosario Central – Talleres (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero
Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Carlos Córdoba
21.15 Boca – Central Córdoba (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Facundo Rodríguez
Cuarto árbitro: Salomé Di Iorio
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Gastón Suárez
Lunes 22 de septiembre
19.00 Estudiantes – Defensa y Justicia (Zona A) (TV Pública / ESPN).
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Iván Aliende
Cuarto árbitro: Gabriel Flores
VAR: Germán Delfino
AVAR: Diego Romero
21.00 Belgrano – Newell’s (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Daniel Edgardo Zamora
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Hugo Páez