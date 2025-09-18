Continúa esta semana la acción en la Liga Profesional de Fútbol y ya están confirmados los partidos, árbitros y horarios de la 9° fecha del Torneo Betano Clausura 2025, que se jugará desde el viernes 19 al lunes 22 de septiembre. Los dos partidos liberados en TV, es decir sin el pack premium de fútbol, serán el viernes y lunes.

El Clausura 2025 de la Liga Profesional tiene cambios significativos en la estructura de competición y el regreso de los descensos. El campeonato comenzará con una fase regular que dividirá a los 30 equipos en dos zonas.

Esta etapa inicial constará de 14 fechas de partidos de "todos contra todos" dentro de cada grupo. Además, el fixture incluirá una fecha de clásicos interzonal, programada para la octava jornada, y una fecha adicional interzonal que se determinará por sorteo.

Una vez concluida la fase regular, los ocho mejores clasificados de cada grupo avanzarán a la fase de playoffs. Se sumará una nueva instancia: los octavos de final, que, al igual que los cuartos y las semifinales, se disputarán en la cancha del equipo mejor clasificado. La gran final del torneo se disputará en una cancha neutral.

Otras de las novedades más relevantes para la temporada 2025 es el regreso de los descensos. Serán dos los equipos que perderán su lugar en Primera División: uno por el peor promedio y el otro será el peor ubicado en la Tabla Anual. A pesar de estos descensos, la cantidad de equipos en la máxima categoría se mantendrá en 30, ya que habrá dos ascensos provenientes de la categoría inferior.

TV: partidos liberados de la fecha 9 de la Liga Profesional 2025

1) Viernes 19 de septiembre. 21:15 hs. Lanús - Platense (TV Pública / ESPN).

2) Lunes 22 de septiembre. 19:00 hs. Estudiantes - Defensa y Justicia (TV Pública / ESPN).

Programación sujeta a cambios.

Agenda de la fecha 9 de la Liga Profesional 2025: partidos, árbitros TV y horarios

Viernes 19 de septiembre

17.00 Deportivo Riestra – Gimnasia (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Javier Uziga

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Franco Acita

VAR: Ariel Penel

AVAR: Sebastián Habib

19.00 Huracán – Racing (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Nicolás Lamolina

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Diego Bonfá

Cuarto árbitro: Marcos Recalde

VAR: Álvaro Carranza

AVAR: Iván Núñez

19.15 San Martín SJ – Vélez (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Marcos Horticolou

Árbitro asistente 2: Juan Viglietti

Cuarto árbitro: César Ceballo

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Nahuel Viñas

21.15 Lanús – Platense (Zona B) (TV Pública / ESPN).

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Erick Grunman

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Julio Fernández

Sábado 20 de septiembre

14.30 Barracas Central – Sarmiento (interzonal) (ESPN Premium)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Damián Rubino

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Mariana De Almeida

16.45 Unión – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Francisco Acosta

VAR: Leandro Rey Hilfer

AVAR: Franco Acita

19.00 Tigre – Aldosivi (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Brian Ferreyra

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Marcelo Errante

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Gastón Monzón Brizuela

AVAR: Joaquín Gil

21.15 Atlético Tucumán – River (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Federico Benítez

VAR: José Carreras

AVAR: Diego Verlota

Domingo 21 de septiembre

14.30 Independiente – San Lorenzo (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Juan Manuel González

Cuarto árbitro: Jonathan Barrios

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Gisella Trucco

16.45 Godoy Cruz – Instituto (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Ignacio Baliño

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza

Árbitro asistente 2: Diego Martín

Cuarto árbitro: José Díaz

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Lucas Cavallero

19.00 Argentinos – Banfield (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta

Árbitro asistente 2: Carla López

Cuarto árbitro: Gabriel Gutiérrez

VAR: Felipe Viola

AVAR: Javier Delbarba

19.00 Rosario Central – Talleres (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo

Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero

Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Carlos Córdoba

21.15 Boca – Central Córdoba (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Facundo Rodríguez

Cuarto árbitro: Salomé Di Iorio

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Gastón Suárez

Lunes 22 de septiembre

19.00 Estudiantes – Defensa y Justicia (Zona A) (TV Pública / ESPN).

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Iván Aliende

Cuarto árbitro: Gabriel Flores

VAR: Germán Delfino

AVAR: Diego Romero

21.00 Belgrano – Newell’s (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Daniel Edgardo Zamora

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Hugo Páez