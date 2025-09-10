Tras la jornada de Eliminatorias Sudamericanas, vuelve esta semana la acción en la Liga Profesional de Fútbol y ya están confirmados los partidos, árbitros y horarios de la 8° fecha del Torneo Betano Clausura 2025, que se jugará desde el jueves 11 al domingo 14 de septiembre. Los dos partidos liberados en TV, es decir sin el pack premium de fútbol, serán el jueves y domingo, con equipos cordobeses.

El Clausura 2025 de la Liga Profesional tiene cambios significativos en la estructura de competición y el regreso de los descensos. El campeonato comenzará con una fase regular que dividirá a los 30 equipos en dos zonas.

Esta etapa inicial constará de 14 fechas de partidos de "todos contra todos" dentro de cada grupo. Además, el fixture incluirá una fecha de clásicos interzonal, programada para la octava jornada, y una fecha adicional interzonal que se determinará por sorteo.

Una vez concluida la fase regular, los ocho mejores clasificados de cada grupo avanzarán a la fase de playoffs. Se sumará una nueva instancia: los octavos de final, que, al igual que los cuartos y las semifinales, se disputarán en la cancha del equipo mejor clasificado. La gran final del torneo se disputará en una cancha neutral.

Otras de las novedades más relevantes para la temporada 2025 es el regreso de los descensos. Serán dos los equipos que perderán su lugar en Primera División: uno por el peor promedio y el otro será el peor ubicado en la Tabla Anual. A pesar de estos descensos, la cantidad de equipos en la máxima categoría se mantendrá en 30, ya que habrá dos ascensos provenientes de la categoría inferior.

TV: partidos liberados de la fecha 8 de la Liga Profesional 2025

1) Jueves 11 de agosto. 20:00 hs. Belgrano - San Martín SJ (TV Pública / ESPN).

2) Domingo 14 de septiembre. 15:00 hs. Instituto - Argentinos Juniors (TV Pública / ESPN).

Programación sujeta a cambios.

Agenda de la fecha 8 de la Liga Profesional 2025: partidos, árbitros TV y horarios

Jueves 11 de septiembre

20.00 Belgrano – San Martín SJ (TV Pública / ESPN).

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo

Árbitro asistente 2: Gisella Trucco

Cuarto árbitro: Federico Benítez

VAR: Nicolás Lamolina

AVAR: Juan Mamani

Viernes 12 de septiembre

14.30 Deportivo Riestra – Central Córdoba (TNT Sports)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

VAR: José Carreras

AVAR: Jorge Broggi

19.00 Racing – San Lorenzo (ESPN Premium)

Árbitro: Ariel Penel

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Julio Barraza

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Nelson Sosa

19.00 Huracán – Vélez (TNT Sports)

Árbitro: Yael Falcón Perez

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Erik Grunman

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Andrés Gariano

21.15 Lanús – Independiente Rivadavia (TNT Sports)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Javier Uziga

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Germán Delfino

AVAR: Laura Fortunato

21.15 Newell’s – Atlético Tucumán (ESPN Premium)

Árbitro: Fernando Espinoza

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Julio Fernández

Cuarto árbitro: César Ceballo

VAR: Pablo Echavarría

AVAR: Manuel Sánchez

Sábado 13 de septiembre

14.30 Godoy Cruz – Barracas Central (ESPN Premium)

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina

Cuarto árbitro: Gastón Monzón Brizuela

VAR: Hector Paletta

AVAR: Lucas Germanotta

16.45 Independiente – Banfield (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Sebastian Raineri

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti

VAR: Sebastián Martínez

AVAR: José Castelli

19.00 Estudiantes – River (ESPN Premium)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Hugo Páez

Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodriguez

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Gastón Suárez

21.15 Sarmiento – Aldosivi (TNT Sports)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco

Cuarto árbitro: Carlos Córdoba

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Diego Verlotta

Domingo 14 de septiembre

15.00 Gimnasia – Unión (TNT Sports)

Árbitro: Sebastián Martinez

Árbitro asistente 1: Lucas Pardo

Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz

Cuarto árbitro: Christian Cernadas

VAR: Andrés Merlos

AVAR: Diego Martin

15.00 Instituto – Argentinos (TV Pública / ESPN).

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Eduardo Lucero

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Sebastián Habib

17.30 Rosario Central – Boca (TNT Sports)

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Nicolás Lamolina

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Juan Del Fueyo

20.00 Tigre – Talleres (ESPN Premium)

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Maximiliano Castelli

Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

VAR: Pablo Giménez

AVAR: Diego Romero

20.00 Defensa y Justicia – Platense (TNT Sports)

Árbitro: Juan Pafundi

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida

Cuarto árbitro: Laura Fortunato

VAR: Gastón Monzón Brizuela

AVAR: Walter Ferreyra