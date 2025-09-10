Liga Profesional 2025: partidos liberados en TV, árbitros y horarios de la fecha 8
Ya está la confirmada la programación para la octava fecha del Clausura 2025, que comienza este jueves 11 de septiembre.
Tras la jornada de Eliminatorias Sudamericanas, vuelve esta semana la acción en la Liga Profesional de Fútbol y ya están confirmados los partidos, árbitros y horarios de la 8° fecha del Torneo Betano Clausura 2025, que se jugará desde el jueves 11 al domingo 14 de septiembre. Los dos partidos liberados en TV, es decir sin el pack premium de fútbol, serán el jueves y domingo, con equipos cordobeses.
El Clausura 2025 de la Liga Profesional tiene cambios significativos en la estructura de competición y el regreso de los descensos. El campeonato comenzará con una fase regular que dividirá a los 30 equipos en dos zonas.
Esta etapa inicial constará de 14 fechas de partidos de "todos contra todos" dentro de cada grupo. Además, el fixture incluirá una fecha de clásicos interzonal, programada para la octava jornada, y una fecha adicional interzonal que se determinará por sorteo.
Una vez concluida la fase regular, los ocho mejores clasificados de cada grupo avanzarán a la fase de playoffs. Se sumará una nueva instancia: los octavos de final, que, al igual que los cuartos y las semifinales, se disputarán en la cancha del equipo mejor clasificado. La gran final del torneo se disputará en una cancha neutral.
Otras de las novedades más relevantes para la temporada 2025 es el regreso de los descensos. Serán dos los equipos que perderán su lugar en Primera División: uno por el peor promedio y el otro será el peor ubicado en la Tabla Anual. A pesar de estos descensos, la cantidad de equipos en la máxima categoría se mantendrá en 30, ya que habrá dos ascensos provenientes de la categoría inferior.
TV: partidos liberados de la fecha 8 de la Liga Profesional 2025
1) Jueves 11 de agosto. 20:00 hs. Belgrano - San Martín SJ (TV Pública / ESPN).
2) Domingo 14 de septiembre. 15:00 hs. Instituto - Argentinos Juniors (TV Pública / ESPN).
Programación sujeta a cambios.
Agenda de la fecha 8 de la Liga Profesional 2025: partidos, árbitros TV y horarios
Jueves 11 de septiembre
20.00 Belgrano – San Martín SJ (TV Pública / ESPN).
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
Árbitro asistente 2: Gisella Trucco
Cuarto árbitro: Federico Benítez
VAR: Nicolás Lamolina
AVAR: Juan Mamani
Viernes 12 de septiembre
14.30 Deportivo Riestra – Central Córdoba (TNT Sports)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari
Cuarto árbitro: Kevin Alegre
VAR: José Carreras
AVAR: Jorge Broggi
19.00 Racing – San Lorenzo (ESPN Premium)
Árbitro: Ariel Penel
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: José Castelli
Cuarto árbitro: Julio Barraza
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Nelson Sosa
19.00 Huracán – Vélez (TNT Sports)
Árbitro: Yael Falcón Perez
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Erik Grunman
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Fabrizio Llobet
AVAR: Andrés Gariano
21.15 Lanús – Independiente Rivadavia (TNT Sports)
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Javier Uziga
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Germán Delfino
AVAR: Laura Fortunato
21.15 Newell’s – Atlético Tucumán (ESPN Premium)
Árbitro: Fernando Espinoza
Árbitro asistente 1: Iván Núñez
Árbitro asistente 2: Julio Fernández
Cuarto árbitro: César Ceballo
VAR: Pablo Echavarría
AVAR: Manuel Sánchez
Sábado 13 de septiembre
14.30 Godoy Cruz – Barracas Central (ESPN Premium)
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina
Cuarto árbitro: Gastón Monzón Brizuela
VAR: Hector Paletta
AVAR: Lucas Germanotta
16.45 Independiente – Banfield (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Sebastian Raineri
Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
VAR: Sebastián Martínez
AVAR: José Castelli
19.00 Estudiantes – River (ESPN Premium)
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Hugo Páez
Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodriguez
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Gastón Suárez
21.15 Sarmiento – Aldosivi (TNT Sports)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco
Cuarto árbitro: Carlos Córdoba
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Diego Verlotta
Domingo 14 de septiembre
15.00 Gimnasia – Unión (TNT Sports)
Árbitro: Sebastián Martinez
Árbitro asistente 1: Lucas Pardo
Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
Cuarto árbitro: Christian Cernadas
VAR: Andrés Merlos
AVAR: Diego Martin
15.00 Instituto – Argentinos (TV Pública / ESPN).
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Eduardo Lucero
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Sebastián Habib
17.30 Rosario Central – Boca (TNT Sports)
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
Cuarto árbitro: Nicolás Lamolina
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Juan Del Fueyo
20.00 Tigre – Talleres (ESPN Premium)
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Maximiliano Castelli
Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
VAR: Pablo Giménez
AVAR: Diego Romero
20.00 Defensa y Justicia – Platense (TNT Sports)
Árbitro: Juan Pafundi
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
Cuarto árbitro: Laura Fortunato
VAR: Gastón Monzón Brizuela
AVAR: Walter Ferreyra