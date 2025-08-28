Sigue este fin de semana la acción en la Liga Profesional de Fútbol y ya están confirmados los partidos, árbitros y horarios de la 7° fecha del Torneo Betano Clausura 2025, que se jugará desde el viernes 29 al lunes 1 de septiembre. Los dos partidos liberados en TV, es decir sin el pack premium de fútbol, serán el viernes y lunes.

El Clausura 2025 de la Liga Profesional tiene cambios significativos en la estructura de competición y el regreso de los descensos. El campeonato comenzará con una fase regular que dividirá a los 30 equipos en dos zonas.

Esta etapa inicial constará de 14 fechas de partidos de "todos contra todos" dentro de cada grupo. Además, el fixture incluirá una fecha de clásicos interzonal, programada para la octava jornada, y una fecha adicional interzonal que se determinará por sorteo.

Una vez concluida la fase regular, los ocho mejores clasificados de cada grupo avanzarán a la fase de playoffs. Se sumará una nueva instancia: los octavos de final, que, al igual que los cuartos y las semifinales, se disputarán en la cancha del equipo mejor clasificado. La gran final del torneo se disputará en una cancha neutral.

Otras de las novedades más relevantes para la temporada 2025 es el regreso de los descensos. Serán dos los equipos que perderán su lugar en Primera División: uno por el peor promedio y el otro será el peor ubicado en la Tabla Anual. A pesar de estos descensos, la cantidad de equipos en la máxima categoría se mantendrá en 30, ya que habrá dos ascensos provenientes de la categoría inferior.

Programación sujeta a cambios.

Agenda de la fecha 7 de la Liga Profesional 2025: partidos, árbitros TV y horarios

Viernes 29 de agosto

19.00 Banfield – Tigre (Zona A) (TV Pública / ESPN).

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Marcos Recalde

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Jorge Broggi

19.00 Newell’s – Barracas Central (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Hugo Paez

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

VAR: Pablo Dóvalo

AVAR: Diego Romero

21.15 Instituto – Independiente (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco

Cuarto árbitro: Jorge Ethen

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Lucas Cavallero

Sábado 30 de agosto

14.45 San Lorenzo – Huracán (Interzonal) (ESPN Premium/ TNT Sports)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo

Cuarto árbitro: Ariel Penel

VAR: Hector Paletta

AVAR: Diego Verlotta

17.00 Central Córdoba – Estudiantes (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo

Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua

Cuarto árbitro: Maximiliano Silcan Jerez

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Nelson Sosa

17.00 Ind. Rivadavia Mza. – Argentinos Juniors (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Laura Fortunato

19.15 Sarmiento – Rosario Central (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Julio Fernández

Cuarto árbitro: Joaquin Gil

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Gastón Suárez

21.30 Vélez – Lanús (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Damián Rubino

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Matías Bianchi

Domingo 31 de agosto

14.30 Aldosivi – Boca (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

VAR: José Carreras

AVAR: Gisella Trucco

16.45 Talleres – Deportivo Riestra (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Bryan Ferreyra

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Javier Uziga

16.45 Defensa y Justicia – Belgrano (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Felipe Viola

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Carla López

Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni

VAR: Ariel Penel

AVAR: Wenceslao Meneses

19.15 River – San Martín SJ (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo

VAR: Germán Delfino

AVAR: Mariana De Almeida

21.15 Racing – Unión (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Gisella Bosso

Cuarto árbitro: Marcelo Sanz

VAR: Álvaro Carranza

AVAR: Joaquin Gil

Lunes 1 de septiembre

17.00 Gimnasia – Atlético Tucumán (Zona B) (TV Pública / ESPN).

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Andrés Barbieri

Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: Diego Ceballos

VAR: Fabricio Llobet

AVAR: Javier Mihura

19.15 Platense – Godoy Cruz (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Nicolás Lamolina

Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina

Árbitro asistente 2: Daiana Milone

Cuarto árbitro: Nelson Sosa

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Franco Acita