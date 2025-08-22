Continúa la acción en la Liga Profesional de Fútbol y ya están confirmados los partidos, árbitros y horarios de la 6° fecha del Torneo Betano Clausura 2025, que se jugará desde el viernes 22 al lunes 25 de agosto. Los dos partidos liberados en TV, es decir sin el pack premium de fútbol, serán el viernes y lunes.

El Clausura 2025 de la Liga Profesional tiene cambios significativos en la estructura de competición y el regreso de los descensos. El campeonato comenzará con una fase regular que dividirá a los 30 equipos en dos zonas.

Esta etapa inicial constará de 14 fechas de partidos de "todos contra todos" dentro de cada grupo. Además, el fixture incluirá una fecha de clásicos interzonal, programada para la octava jornada, y una fecha adicional interzonal que se determinará por sorteo.

Una vez concluida la fase regular, los ocho mejores clasificados de cada grupo avanzarán a la fase de playoffs. Se sumará una nueva instancia: los octavos de final, que, al igual que los cuartos y las semifinales, se disputarán en la cancha del equipo mejor clasificado. La gran final del torneo se disputará en una cancha neutral.

Otras de las novedades más relevantes para la temporada 2025 es el regreso de los descensos. Serán dos los equipos que perderán su lugar en Primera División: uno por el peor promedio y el otro será el peor ubicado en la Tabla Anual. A pesar de estos descensos, la cantidad de equipos en la máxima categoría se mantendrá en 30, ya que habrá dos ascensos provenientes de la categoría inferior.

TV: partidos liberados de la fecha 6 de la Liga Profesional 2025

1) Viernes 22 de agosto. 20:00 hs. Tigre - Independiente Rivadavia (TV Pública / ESPN).

2) Lunes 25 de agosto. 17:00 hs. Godoy Cruz - Vélez (TV Pública / ESPN).

Programación sujeta a cambios.

Agenda de la fecha 6 de la Liga Profesional 2025: partidos, árbitros TV y horarios

Viernes 22 de agosto

15.30 Barracas Central – Defensa y Justicia (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Carlos Mihura

20.00 Tigre – Independiente Rivadavia (Zona A) (TV Pública / ESPN).

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Laura Fortunato

VAR: Nazareno Arasa

AVAR: Belén Bevilacqua

Sábado 23 de agosto

14.30 San Lorenzo – Instituto (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida

Cuarto árbitro: Roberta Echeverría

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Cristian Navarro

17.30 Rosario Central – Newell’s (Interzonal) -ESPN Premium-

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Sebastián Zunino

VAR: José Carreras

AVAR: Javier Uziga

20.00 San Martín (SJ) – Gimnasia (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Fernando Espinoza

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Millenaar

Árbitro asistente 2: Matías Bianchi

Cuarto árbitro: Jorge Ethen

VAR: Luis Lobo Medina

AVAR: Nahuel Viñas

20.00 Atlético Tucumán – Talleres (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Joaquín Badano

Cuarto árbitro: Federico Guaymas

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Diego Romero

Domingo 24 de agosto

14.00 Unión – Huracán (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Iván Núñez

Cuarto árbitro: Yamil Possi

VAR: Germán Delfino

AVAR: Mariano Negrete

16.15 Argentinos Juniors – Racing (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Alejandro Porticella

VAR: Fabricio Llobet

AVAR: Sebastián Bresba

18.15 Boca – Banfield (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Nicolás Lamolina

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Hugo Páez

Cuarto árbitro: Juan Pafundi

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Laura Fortunato

20.30 Independiente – Platense (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Julio Fernández

Cuarto árbitro: Adrián Franklin

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Lucas Comesaña

Lunes 25 de agosto

15.00 Deportivo Riestra – Sarmiento (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Mariano Agli

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Gabriel Chade

17.00 Godoy Cruz – Vélez (Zona B) (TV Pública / ESPN).

Árbitro: Edgardo Zamora

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Gisela Trucco

Cuarto árbitro: Franco Morón

VAR: Juan Pafundi

AVAR: Carla López

19.00 Belgrano – Central Córdoba (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

VAR: Sebastián Zunino

AVAR: Diego Verlotta

19.15 Estudiantes – Aldosivi (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta

Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Julio Barraza

VAR: Sebastián Martínez

AVAR: Sebastián Habib

21.15 Lanús – River (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Iván Aliende

Cuarto árbitro: Ariel Cruz

VAR: Yamil Possi

AVAR: Gastón Suárez