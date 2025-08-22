Liga Profesional 2025: partidos liberados en TV, árbitros y horarios de la fecha 6
Ya está la confirmada la programación para la sexta fecha del Clausura 2025, que comienza este viernes 22 de agosto.
Continúa la acción en la Liga Profesional de Fútbol y ya están confirmados los partidos, árbitros y horarios de la 6° fecha del Torneo Betano Clausura 2025, que se jugará desde el viernes 22 al lunes 25 de agosto. Los dos partidos liberados en TV, es decir sin el pack premium de fútbol, serán el viernes y lunes.
El Clausura 2025 de la Liga Profesional tiene cambios significativos en la estructura de competición y el regreso de los descensos. El campeonato comenzará con una fase regular que dividirá a los 30 equipos en dos zonas.
Esta etapa inicial constará de 14 fechas de partidos de "todos contra todos" dentro de cada grupo. Además, el fixture incluirá una fecha de clásicos interzonal, programada para la octava jornada, y una fecha adicional interzonal que se determinará por sorteo.
Una vez concluida la fase regular, los ocho mejores clasificados de cada grupo avanzarán a la fase de playoffs. Se sumará una nueva instancia: los octavos de final, que, al igual que los cuartos y las semifinales, se disputarán en la cancha del equipo mejor clasificado. La gran final del torneo se disputará en una cancha neutral.
Otras de las novedades más relevantes para la temporada 2025 es el regreso de los descensos. Serán dos los equipos que perderán su lugar en Primera División: uno por el peor promedio y el otro será el peor ubicado en la Tabla Anual. A pesar de estos descensos, la cantidad de equipos en la máxima categoría se mantendrá en 30, ya que habrá dos ascensos provenientes de la categoría inferior.
TV: partidos liberados de la fecha 6 de la Liga Profesional 2025
1) Viernes 22 de agosto. 20:00 hs. Tigre - Independiente Rivadavia (TV Pública / ESPN).
2) Lunes 25 de agosto. 17:00 hs. Godoy Cruz - Vélez (TV Pública / ESPN).
Programación sujeta a cambios.
Agenda de la fecha 6 de la Liga Profesional 2025: partidos, árbitros TV y horarios
Viernes 22 de agosto
15.30 Barracas Central – Defensa y Justicia (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Carlos Mihura
20.00 Tigre – Independiente Rivadavia (Zona A) (TV Pública / ESPN).
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Laura Fortunato
VAR: Nazareno Arasa
AVAR: Belén Bevilacqua
Sábado 23 de agosto
14.30 San Lorenzo – Instituto (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
Cuarto árbitro: Roberta Echeverría
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Cristian Navarro
17.30 Rosario Central – Newell’s (Interzonal) -ESPN Premium-
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
Cuarto árbitro: Sebastián Zunino
VAR: José Carreras
AVAR: Javier Uziga
20.00 San Martín (SJ) – Gimnasia (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Fernando Espinoza
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Millenaar
Árbitro asistente 2: Matías Bianchi
Cuarto árbitro: Jorge Ethen
VAR: Luis Lobo Medina
AVAR: Nahuel Viñas
20.00 Atlético Tucumán – Talleres (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Joaquín Badano
Cuarto árbitro: Federico Guaymas
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Diego Romero
Domingo 24 de agosto
14.00 Unión – Huracán (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Iván Núñez
Cuarto árbitro: Yamil Possi
VAR: Germán Delfino
AVAR: Mariano Negrete
16.15 Argentinos Juniors – Racing (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Alejandro Porticella
VAR: Fabricio Llobet
AVAR: Sebastián Bresba
18.15 Boca – Banfield (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Nicolás Lamolina
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Hugo Páez
Cuarto árbitro: Juan Pafundi
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Laura Fortunato
20.30 Independiente – Platense (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Julio Fernández
Cuarto árbitro: Adrián Franklin
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Lucas Comesaña
Lunes 25 de agosto
15.00 Deportivo Riestra – Sarmiento (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Mariano Agli
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Gabriel Chade
17.00 Godoy Cruz – Vélez (Zona B) (TV Pública / ESPN).
Árbitro: Edgardo Zamora
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Gisela Trucco
Cuarto árbitro: Franco Morón
VAR: Juan Pafundi
AVAR: Carla López
19.00 Belgrano – Central Córdoba (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
VAR: Sebastián Zunino
AVAR: Diego Verlotta
19.15 Estudiantes – Aldosivi (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta
Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Julio Barraza
VAR: Sebastián Martínez
AVAR: Sebastián Habib
21.15 Lanús – River (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Iván Aliende
Cuarto árbitro: Ariel Cruz
VAR: Yamil Possi
AVAR: Gastón Suárez