Continúa la acción en la Liga Profesional de Fútbol y ya están confirmados los partidos, árbitros y horarios de la 5° fecha del Torneo Betano Clausura 2025, que se jugará desde el viernes 15 al lunes 18 de agosto. Los dos partidos liberados en TV, es decir sin el pack premium de fútbol, serán el viernes y lunes.

El Clausura 2025 de la Liga Profesional tiene cambios significativos en la estructura de competición y el regreso de los descensos. El campeonato comenzará con una fase regular que dividirá a los 30 equipos en dos zonas.

Esta etapa inicial constará de 14 fechas de partidos de "todos contra todos" dentro de cada grupo. Además, el fixture incluirá una fecha de clásicos interzonal, programada para la octava jornada, y una fecha adicional interzonal que se determinará por sorteo.

Una vez concluida la fase regular, los ocho mejores clasificados de cada grupo avanzarán a la fase de playoffs. Se sumará una nueva instancia: los octavos de final, que, al igual que los cuartos y las semifinales, se disputarán en la cancha del equipo mejor clasificado. La gran final del torneo se disputará en una cancha neutral.

Otras de las novedades más relevantes para la temporada 2025 es el regreso de los descensos. Serán dos los equipos que perderán su lugar en Primera División: uno por el peor promedio y el otro será el peor ubicado en la Tabla Anual. A pesar de estos descensos, la cantidad de equipos en la máxima categoría se mantendrá en 30, ya que habrá dos ascensos provenientes de la categoría inferior.

TV: partidos liberados de la fecha 5 de la Liga Profesional 2025

1) Viernes 15 de agosto. 19:00 hs. Instituto - Unión (TV Pública / ESPN).

2) Lunes 18 de agosto. 19:00 hs. Sarmiento - Atlético Tucumán (TV Pública / ESPN).

Programación sujeta a cambios.

Agenda de la fecha 5 de la Liga Profesional 2025: partidos, árbitros TV y horarios

Viernes 15 de agosto

15.30 Aldosivi – Belgrano (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Javier Uziga

Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Jorge Broggi

19.00 Instituto – Unión (Interzonal) -ESPN Premium-

Árbitro: Bruno Amiconi

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti

4° Arbitro: Luis Martinez

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Javier Mihura

21.00 Racing – Tigre (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Sebastian Raineri

Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: Álvaro Carranza

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Sebastian Habib

Sábado 16 de agosto

14.15 Platense – San Lorenzo (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Hugo Páez

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Álvaro Carranza

AVAR: Iván Núñez

16.15 Huracán – Argentinos Juniors (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Federico García

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Julio Fernández

18.30 Rosario Central – Deportivo Riestra (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Germán Delfino

AVAR: Pablo González

20.30 Vélez – Independiente (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Lucio Méndez

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Gisella Trucco

Domingo 17 de agosto

14.00 Gimnasia – Lanús (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Andrés Merlos

AVAR: Diego Verlotta

14.00 Defensa y Justicia – Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Daniel Zamora

Asist 1: Miguel Savorani

Asist 2: Gerardo Lencina

4° Arbitro: Gabriel Gutierrez

VAR: Salome Di Iorio

AVAR: Lucas Germanotta

16.15 Central Córdoba – Barracas Central (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Nicolás Lamolina

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Walter Ferreyra

16.15 Banfield – Estudiantes (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Julio Fernández

Cuarto árbitro: Diego Ceballos

VAR: Pablo Echavarría

AVAR: Mariana De Almeida

18.30 River – Godoy Cruz (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Sebastian Zunino

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Carla López

Cuarto árbitro: Germán Bermudez

VAR: Ariel Penel

AVAR: Wenceslao Meneses

20.30 Independiente Rivadavia – Boca (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Mauricio Martin

VAR: José Carreras

AVAR: Diego Romero

Lunes 18 de agosto

19.00 Sarmiento – Atlético Tucumán (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Jorge Baliño

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua

Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Gastón Suárez

21.00 Talleres – San Martín (SJ) (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero

Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola

VAR: Facundo Tello

AVAR: Carlos Córdoba