Liga Profesional 2025: partidos liberados en TV, árbitros y horarios de la fecha 5
Ya está la confirmada la programación para la cuarta fecha del Clausura 2025, que continúa este sábado 16 de agosto.
Continúa la acción en la Liga Profesional de Fútbol y ya están confirmados los partidos, árbitros y horarios de la 5° fecha del Torneo Betano Clausura 2025, que se jugará desde el viernes 15 al lunes 18 de agosto. Los dos partidos liberados en TV, es decir sin el pack premium de fútbol, serán el viernes y lunes.
El Clausura 2025 de la Liga Profesional tiene cambios significativos en la estructura de competición y el regreso de los descensos. El campeonato comenzará con una fase regular que dividirá a los 30 equipos en dos zonas.
Esta etapa inicial constará de 14 fechas de partidos de "todos contra todos" dentro de cada grupo. Además, el fixture incluirá una fecha de clásicos interzonal, programada para la octava jornada, y una fecha adicional interzonal que se determinará por sorteo.
Una vez concluida la fase regular, los ocho mejores clasificados de cada grupo avanzarán a la fase de playoffs. Se sumará una nueva instancia: los octavos de final, que, al igual que los cuartos y las semifinales, se disputarán en la cancha del equipo mejor clasificado. La gran final del torneo se disputará en una cancha neutral.
Otras de las novedades más relevantes para la temporada 2025 es el regreso de los descensos. Serán dos los equipos que perderán su lugar en Primera División: uno por el peor promedio y el otro será el peor ubicado en la Tabla Anual. A pesar de estos descensos, la cantidad de equipos en la máxima categoría se mantendrá en 30, ya que habrá dos ascensos provenientes de la categoría inferior.
TV: partidos liberados de la fecha 5 de la Liga Profesional 2025
1) Viernes 15 de agosto. 19:00 hs. Instituto - Unión (TV Pública / ESPN).
2) Lunes 18 de agosto. 19:00 hs. Sarmiento - Atlético Tucumán (TV Pública / ESPN).
Programación sujeta a cambios.
Agenda de la fecha 5 de la Liga Profesional 2025: partidos, árbitros TV y horarios
Viernes 15 de agosto
15.30 Aldosivi – Belgrano (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Javier Uziga
Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Jorge Broggi
19.00 Instituto – Unión (Interzonal) -ESPN Premium-
Árbitro: Bruno Amiconi
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
4° Arbitro: Luis Martinez
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Javier Mihura
21.00 Racing – Tigre (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Sebastian Raineri
Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Álvaro Carranza
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Sebastian Habib
Sábado 16 de agosto
14.15 Platense – San Lorenzo (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Hugo Páez
Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Álvaro Carranza
AVAR: Iván Núñez
16.15 Huracán – Argentinos Juniors (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Federico García
Cuarto árbitro: Kevin Alegre
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Julio Fernández
18.30 Rosario Central – Deportivo Riestra (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Germán Delfino
AVAR: Pablo González
20.30 Vélez – Independiente (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Lucio Méndez
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Gisella Trucco
Domingo 17 de agosto
14.00 Gimnasia – Lanús (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Andrés Merlos
AVAR: Diego Verlotta
14.00 Defensa y Justicia – Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Daniel Zamora
Asist 1: Miguel Savorani
Asist 2: Gerardo Lencina
4° Arbitro: Gabriel Gutierrez
VAR: Salome Di Iorio
AVAR: Lucas Germanotta
16.15 Central Córdoba – Barracas Central (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Nicolás Lamolina
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Walter Ferreyra
16.15 Banfield – Estudiantes (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Julio Fernández
Cuarto árbitro: Diego Ceballos
VAR: Pablo Echavarría
AVAR: Mariana De Almeida
18.30 River – Godoy Cruz (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Sebastian Zunino
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Carla López
Cuarto árbitro: Germán Bermudez
VAR: Ariel Penel
AVAR: Wenceslao Meneses
20.30 Independiente Rivadavia – Boca (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Mauricio Martin
VAR: José Carreras
AVAR: Diego Romero
Lunes 18 de agosto
19.00 Sarmiento – Atlético Tucumán (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Jorge Baliño
Árbitro asistente 1: Iván Núñez
Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua
Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Gastón Suárez
21.00 Talleres – San Martín (SJ) (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero
Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola
VAR: Facundo Tello
AVAR: Carlos Córdoba