Tras la pausa de la semana anterior, vuelve este fin de semana la acción en la Liga Profesional de Fútbol y ya están confirmados los partidos, árbitros y horarios de la 14° fecha del Torneo Betano Clausura 2025, que se jugará desde el viernes 31 de octubre al lunes 3 de noviembre. Los partidos liberados en TV, sin el paquete premium de fútbol, serán el lunes.

TV: partidos liberados de la fecha 14 de la Liga Profesional 2025

1) Lunes 3 de noviembre. 16:45 hs. Defensa y Justicia - Huracán (TV Pública / ESPN).
2) Lunes 3 de noviembre. 21:15 hs. Belgrano - Tigre (TV Pública / ESPN).
Programación sujeta a cambios.

Agenda de la fecha 14 de la Liga Profesional 2025: partidos, árbitros TV y horarios 

Viernes 31 de octubre

19.00 San Lorenzo – Deportivo Riestra (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez
VAR: José Carreras
AVAR: Lucas Pardo

21.15 Newell’s – Unión (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Fernando Espinoza
Árbitro asistente 1: Javier Uziga
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Jorge Etem
VAR: Germán Delfino
AVAR: Julio Fernandez

21.15 Instituto – Rosario Central (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco
Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Carlos Córdoba
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Diego Verlota

Sábado 1 de noviembre

14.45 Aldosivi – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Jorge Baliño
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Franco Moron
VAR: Álvaro Carranza
AVAR: Lucas Comesaña

16.00 Barracas Central – Argentinos (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Mariano Ascenszi

17.00 Vélez – Talleres (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Lucas Germanotta
Cuarto árbitro: Pablo Gimenez
VAR: Bryan Ferreyra
AVAR: Diego Romero

20.00 Independiente – Atlético Tucumán (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Hugo Páez
Árbitro asistente 2: Gisella Trucco
Cuarto árbitro: Javier Delbarba
VAR: Yamil Possi
AVAR: Gisela Bosso

Domingo 2 de noviembre

16.00 Estudiantes – Boca (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Sebastian Raineri
Árbitro asistente 2: Agustín Mendez
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Ariel Penel
AVAR: Daiana Milone

18.30 Godoy Cruz – San Martín (SJ) (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero
Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
VAR: Pablo Dóvalo
AVAR: Erik Grunmann

20.30 River – Gimnasia (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
Árbitro asistente 2: Iván Aliende
Cuarto árbitro: Julián Jerez
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Manuel Sánchez

Lunes 3 de noviembre

16.45 Platense – Sarmiento (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Juan Pafundi
Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina
Árbitro asistente 2: Sebastián Pumetti
Cuarto árbitro: Franco Acita
VAR: Maximiliano Macheroni
AVAR: Nelson Sosa

16.45 Defensa y Justicia – Huracán (Zona A) (TV Pública / ESPN)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Carla López
Cuarto árbitro: Martin Desposito
VAR: Juan Pablo Loustau
AVAR: Gastón Suárez

19.00 Central Córdoba – Racing (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Iván Núñez
Árbitro asistente 2: Damián Espinoza
Cuarto árbitro: Mauricio Martin
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Marcos Horticolou

21.15 Belgrano – Tigre (Zona A) (TV Pública / ESPN).
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Matías Bianchi
Cuarto árbitro: Julio Barraza
VAR: Adrian Franklin
AVAR: Sebastian Habib

21.15 Banfield – Lanús (interzonal) -TNT Sports-
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Juan Mamani
Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Javier Mihura