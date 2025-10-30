Liga Profesional 2025: partidos liberados en TV, árbitros y horarios de la fecha 14
Ya está la confirmada la programación para la decimocuarta fecha del Clausura 2025, que comienza este viernes 31 de octubre.
Tras la pausa de la semana anterior, vuelve este fin de semana la acción en la Liga Profesional de Fútbol y ya están confirmados los partidos, árbitros y horarios de la 14° fecha del Torneo Betano Clausura 2025, que se jugará desde el viernes 31 de octubre al lunes 3 de noviembre. Los partidos liberados en TV, sin el paquete premium de fútbol, serán el lunes.
TV: partidos liberados de la fecha 14 de la Liga Profesional 2025
1) Lunes 3 de noviembre. 16:45 hs. Defensa y Justicia - Huracán (TV Pública / ESPN).
2) Lunes 3 de noviembre. 21:15 hs. Belgrano - Tigre (TV Pública / ESPN).
Programación sujeta a cambios.
Agenda de la fecha 14 de la Liga Profesional 2025: partidos, árbitros TV y horarios
Viernes 31 de octubre
19.00 San Lorenzo – Deportivo Riestra (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez
VAR: José Carreras
AVAR: Lucas Pardo
21.15 Newell’s – Unión (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Fernando Espinoza
Árbitro asistente 1: Javier Uziga
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Jorge Etem
VAR: Germán Delfino
AVAR: Julio Fernandez
21.15 Instituto – Rosario Central (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco
Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Carlos Córdoba
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Diego Verlota
Sábado 1 de noviembre
14.45 Aldosivi – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Jorge Baliño
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Franco Moron
VAR: Álvaro Carranza
AVAR: Lucas Comesaña
16.00 Barracas Central – Argentinos (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Mariano Ascenszi
17.00 Vélez – Talleres (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Lucas Germanotta
Cuarto árbitro: Pablo Gimenez
VAR: Bryan Ferreyra
AVAR: Diego Romero
20.00 Independiente – Atlético Tucumán (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Hugo Páez
Árbitro asistente 2: Gisella Trucco
Cuarto árbitro: Javier Delbarba
VAR: Yamil Possi
AVAR: Gisela Bosso
Domingo 2 de noviembre
16.00 Estudiantes – Boca (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Sebastian Raineri
Árbitro asistente 2: Agustín Mendez
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Ariel Penel
AVAR: Daiana Milone
18.30 Godoy Cruz – San Martín (SJ) (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero
Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
VAR: Pablo Dóvalo
AVAR: Erik Grunmann
20.30 River – Gimnasia (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
Árbitro asistente 2: Iván Aliende
Cuarto árbitro: Julián Jerez
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Manuel Sánchez
Lunes 3 de noviembre
16.45 Platense – Sarmiento (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Juan Pafundi
Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina
Árbitro asistente 2: Sebastián Pumetti
Cuarto árbitro: Franco Acita
VAR: Maximiliano Macheroni
AVAR: Nelson Sosa
16.45 Defensa y Justicia – Huracán (Zona A) (TV Pública / ESPN)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Carla López
Cuarto árbitro: Martin Desposito
VAR: Juan Pablo Loustau
AVAR: Gastón Suárez
19.00 Central Córdoba – Racing (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Iván Núñez
Árbitro asistente 2: Damián Espinoza
Cuarto árbitro: Mauricio Martin
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Marcos Horticolou
21.15 Belgrano – Tigre (Zona A) (TV Pública / ESPN).
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Matías Bianchi
Cuarto árbitro: Julio Barraza
VAR: Adrian Franklin
AVAR: Sebastian Habib
21.15 Banfield – Lanús (interzonal) -TNT Sports-
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Juan Mamani
Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Javier Mihura